Sábado de fútbol. Sábado de color. Sábado con aroma a derbi por partida doble. Por la tarde, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla acogerá una nueva edición del partido con el que la ciudad queda prácticamente paralizada. Pero el primer plato se vivirá a mediodía. En este caso, será el Betis el que ejerza de anfitrión para recibir en casa al eterno rival (13:00 / Gol TV), en un escenario idílico como el Benito Villamarín, que se engalanará para la fecha.

No es un partido más. No son tres puntos sólo los que están en juego. Y en estos duelos no importan ni las dinámicas ni las posiciones en las que los contendientes afronten el duelo. Cuando las piernas flaquean, aparece ese factor motivacional que supone el aliento de la afición para lograr ese plus de energía cuando sea necesario.

El escenario, además, es imponente. El Benito Villamarín aparece como el broche perfecto para legitimar la grandeza de un partido como éste, que temporada a temporada cobra un mayor protagonismo. El merecido, ni más ni menos. Y el coliseo heliopoliano se engalanará por primera vez para acoger un derbi femenino. Un hecho histórico.

Poco o nada se prevé que se parezca el partido de este mediodía con el que se disputó en el campo cuatro de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. En aquel duelo, las béticas se quedaron con los tres puntos después de remontar el marcador tras una buena segunda mitad. La igualdad propia de este tipo de encuentros provoca que las fuerzas estén equilibradas. Y ninguno destacará por encima del otro.

El equipo bético tratará de regresar a la dinámica de las victorias después de dos partidos sin lograr los tres puntos. Desde la sexta posición, y con la cuarta plaza entre ceja y ceja, las jugadoras de María Pry tratarán de sumar una nueva victoria para regresar, si fuera posible, a ser el primer equipo de la otra liga, después de Atlético, Barcelona y Levante. Ahora mismo es el Athletic el equipo que ocupa esa posición, aunque sólo tiene dos puntos más que la escuadra heliopolitana. Por delante, también, el Granadilla Tenerife, que firma una segunda vuelta de competición asombrosa.

El Sevilla, por su parte, salvó el último match ball ante el Madrid CFF, un partido auténtico por la salvación. Las últimas jornadas de competición regular parecen complicadas para las nervionenses, con encuentros ante Athletic, Barcelona o Levante, equipos de la zona alta de la tabla, y con mucho en juego todavía. Sin ir más lejos, los catalanes todavía tienen opciones matemáticas de ser campeonas, por lo que apurarán sus ocasiones de asaltar el liderato al mínimo despiste del equipo atlético.

Cierto es que el equipo ha sufrido un lavado de cara tras la llegada de Cristian Toro al banquillo. El pulso volvió cuando parecía desvanecerse y la salvación, que parecía una quimera, se ve algo más cercana. Aunque la igualdad de la zona baja de la clasificación no permite relajaciones, con muchos equipos en un puño y sin apenas margen de error. Y el calendario que le queda al cuadro sevillista es complicado, como se ha visto algunas líneas atrás. Y todo comienza con este derbi histórico.