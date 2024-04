El derbi llega con un buen botín

LLEGÓ el gran día para el fútbol según Sevilla, ese en el que se agota la cafinitrina y los pulsos se desbocan así que se va acercando la hora de autos. Segundo derbi de un curso más que aceptable para el Betis y nefasto para un Sevilla que ya se encuentra libre de daños. Siempre este partido se halla con un entorno de nervios, de declaraciones más o menos presentables y que en este caso aparece bajo la batuta de dos técnicos bien educados.

Sin embargo, no faltan espontáneos que emponzoñan el tiempo de vísperas, pero con unos discursos que fueron perdiendo calado tiempo ha. Y los minutos se hacen horas hasta llegar a las nueve en todos los relojes de la noche heliopolitana. Once puntos es la distancia que separa a los dos grandes representantes del fútbol nuestro, pero eso no indica que vaya a decidir el pleito, que hubo alguna vez con diferencias parecidas que no inclinaron la partida de lado del presuntamente favorito.

Historias abundantes de la cosa como agua que no mueve molino y a la hora que nos compete vemos cómo acuden a la cita dos equipos que gozan de un presente parecido. El Sevilla que adiestra Quique Sánchez Flores se encontró con la senda adecuada tras aquella derrota en casa con el Celta que reactivó todas las alarmas. Por su lado, el Betis que tan bien entiende Manuel Pellegrini recobró la dinámica positiva tras una tacada de derrotas que despertaron a los demonios familiares.

Lo que sí resulta innegable es que quien tiene algo en juego es el Betis, que ve más asequible la plaza de Europa League tras el triunfo del Real Madrid en Anoeta. Pero también el Sevilla se juega bastante, pues importante es en el cainismo sevillano fastidiarle al rival su objetivo. En un curso tan deficiente, evitar que el Betis vaya a Europa es una recompensa indudable. Y dicho lo cual, sea como sea el derbi de esta noche, la pasión está servida y del aburrimiento ni se sabe dónde anda. Derbi.