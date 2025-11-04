¿Podrías devolver un saque de Alcaraz? El reto viral de MrBeast que evidencia la dificultad

¿Serías capaz de restar un saque de Carlos Alcaraz? Esa fue la pregunta que se hizo Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, uno de los creadores de contenido más famosos del planeta. La curiosidad le llevó nada menos que a Arabia Saudí, donde se plantó delante del murciano para intentar devolver uno de sus servicios.

El experimento se realizó en las instalaciones del Six Kings Slam, torneo de exhibición celebrado recientemente y en el que Alcaraz disputó la final (cayendo ante Jannik Sinner, que se embolsó más de 6 millones de dólares como campeón). Aprovechando una sesión de entrenamiento, MrBeast saltó a la pista con una misión: restar una de las bolas del español.

Lo cierto es que la prueba ya pintaba complicada desde el inicio. Solo con ver cómo sujetaba la raqueta era evidente que el estadounidense no es precisamente un habitual de las pistas. Aun así, se colocó en posición. Alcaraz, eso sí, no forzó su servicio como en competición, donde puede superar incluso los 190 km/h.

“Por favor, no me mates”, exclamó MrBeast antes del primer intento. Ni llegó a rozar la pelota. En el segundo turno pidió refuerzos: un amigo saltó a pista para ayudarle… y acabó recibiendo un pelotazo directo. “Este chaval es un monstruo”, expresó.

El tercer intento reunió a tres personas listas para restar. La bola pasó entre todos ellos sin que nadie lograra contactar con ella. Finalmente, en el cuarto turno, con cuatro aspirantes frente al saque, MrBeast consiguió devolver la pelota… aunque el resto salió muy lejos de las líneas.

El experimento dejó claro algo: devolver un saque de Carlos Alcaraz está al alcance de muy pocos, y que hasta los más valientes —o los más curiosos, como MrBeast— pueden salir escaldados ante la potencia del español.