Así van los dieciseisavos de final de la Copa del Rey | El Barcelona sufre para seguir en la prórroga

El Barcelona tuvo que esperar hasta la prórroga (3-4) para eliminar a un Intercity que empató tres veces el partido en los primeros noventa minutos. Soldevila, delantero del cojunto alicantino, realizó un hat-trick en la noche de su vida para hacer soñar a los suyos con una machada.

No parecía que iba a ser un partido complicado para los de Xavi, que presentó un once muy solvente, mezclando titulares con menos habituales.

Araujo encarriló la eliminatoria con un testarazo en el minuto 7, en un primer tiempo en el que el Barça dominaba con soltura en el Rico Pérez, escenario del partido de dieciseisavos.

Sin embargo, el segundo tiempo fue muy distinto. El control del Barça fue equilibrado por un Intercity que no tuvo reparo en adelantar líneas e ir a por el conjunto catalán. Soldevila hizo el empate a la hora de partido, tras una segunda jugada en un córner.

Seis minutos después, la defensa tan adelantada de los locales les jugó una mala pasada. Dembélé se plantó solo frente al portero y picó el esférico para poner el 1-2, que para nada iba a ser definitivo en Alicante.

Volvió a aparecer Soldevila, en el minuto 75, para rematar a placer con la cabeza un espectacular centro medido a la perfección por Cristo Romero.

Dos minutos duró la alegría en esta ocasión. Jordi Alba, señalado en el 2-2, metió un gran balón al área para que Raphinha sólo tuviera que empujarla. Pudo sentenciar el mismo Raphinha, pero el meta Gaizka Campos dejó con vida a los suyos con una mano milagrosa. Esa vida la aprovechó, quién si no, Solde, en una noche estelar. El Barça se desarboló, y en el mano a mano no falló el delantero, para desatar el delirio en las gradas del Rico Pérez.

En la prórroga, el Barça asedió a un Intercity muy cansado. El conjunto alicantino retrasó líneas, y el vendaval culé se tradujo en un gol de Ansu Fati al final de los primeros 15 minutos.

Tranquilidad para el Atlético

Mucho menos sufrió el Atlético de Madrid. El conjunto del Cholo Simeone, envuelto en un mar de dudas, solventó con cierta suficiencia la difícil papeleta ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Empezó sufriendo el equipo colchonero. De hecho, en el peor momento del primer tiempo apareció Griezmann con una genialidad en forma de un toque sutil para que Marcos Llorente finalizara a la perfección por encima de Tomeu Nadal, meta local.

A partir de adelantarse en el marcador, los del Cholo templaron los ánimos y se hicieron dueños del encuentro.

Eso sí, la sentencia no llegaría hasta los minutos finales. Fue obra de Pablo Barrios, la gran sensación de la cantera colchonera, que remató en el área como un 9 para certificar el pase a octavos del equipo madrileño.

Gol de Rober Navarro para la Real

La Real Sociedad, mientras, se clasificó de igual forma, aunque por la mínima, ante la Unión Deportiva Logroñés, que volvió a vestir de gala Las Gaunas para un gran partido. No tuvo muchas opciones de hacerle daño al conjunto vasco, que tampoco mostró la mejor de sus caras pese a que pudo hacer varios goles más de no ser por el desacierto de sus delanteros. Valió el tanto de Rober Navarro, a los 44 minutos, después de un pase interior al área blanquirroja que no desaprovechó.

El dominio visitante fue notorio en Las Gaunas, y los locales compitieron de la forma que pudieron ante uno de los equipos que mejor estado de forma atraviesa.

La Real volverá a pisar los octavos de final de una competición que ganó en la edición de 2020, y que sueña con repetir hazaña en una temporada muy ilusionante para los suyos.

Prórroga para el Mallorca

Mucho más complejo fue el pase para el Mallorca, que sufrió hasta la prórroga y tuvo que sacar a sus mejores hombres para derrotar a un gran Pontevedra que rozó la machada.

En el minuto 88, un remate de Brais Abelenda que se marchó alto fue la oportunidad más clara de los locales, antes de que Abdón y Muriqui mataran al equipo gallego en la prórroga.

Goleada sevillista

La mayor goleada de la tarde correspondió al Sevilla, que pasó por encima del Linares Deportivo con un contundente 0-5. En-Nesyri, autor de tres goles, dejó sentenciada la eliminatoria con dos tantos prácticamente seguidos en la recta final de la primera mitad. Tras el descanso, los sevillistas, en los que Jorge Sampaoli fue expulsado por Mateu, fueron tremendamente superiores y confirmaron la goleada.

Cae el Valladolid

El Real Valladolid se despidió de la Copa del Rey en Vitoria tras caer ante el Deportivo Alavés por 1-0, con un gol de Mamadou Sylla. La expulsión del visitante Zou Feddal a los cinco minutos de comenzar el choque marcó un encuentro que el Alavés pudo dejar resuelto en varias ocasiones.

Hoy será turno para el campeón, el Betis, que viaja a Ibiza y para el Athletic ante el Eldense.

Resultados de los dieciseisavos de final

Espanyol, 3 - Celta, 1

La Nucía, 0 - Valencia, 3

Cartagena, 1 - Villarreal, 5

Sporting de Gijón, 2 - Rayo Vallecano, 0

Ceuta, 1 - Elche, 0

Cacereño. 0 - Real Madrid, 1

Levante, 3 - Getafe, 2

Linares Deportivo, 0 - Sevilla, 5

UD Logroñés, 0 - Real Sociedad, 1

Pontevedra, 0 - Mallorca, 2

Oviedo, 0 - Atlético de Madrid, 2

Intercity, 3 - Barcelona, 4

Alavés, 1 - Valladolid, 0

Ibiza Islas Pitiusas - Betis 16:00

Nástic de Tarragona-Osasuna 16:00

Eldense-Athletic 21:00