El difícil equilibrio en el manejo del VAR

DUDA uno sobre la declaración de intenciones de Luis Medina Cantalejo respecto al comportamiento arbitral. Y no se refiere al del pasado ejercicio, sino al que se espera del curso próximo a comenzar. Por lo pronto ha adelantado que el VAR tendrá menos protagonismo y eso no sabe uno si es bueno o malo. Y es que el problema del artilugio no está en la cantidad de intervenciones y sí en el número de yerros que enmiende.

El VAR suele intervenir con frecuencia, pero quizá su defecto principal esté en el número de veces que se inhibe ante situaciones flagrantes de clara infracción. Habitualmente acierta en sus intervenciones, pero el pecado está en cuando se le echa de menos. En eso es donde apesta a prevaricación, en la no intervención ante infracciones muy claras y la duda está en el por qué de esas inhibiciones y por ahí es por donde el artilugio y sus manijeros no están libres de sospecha.

El viernes se abre la Liga en Almería y seguidamente aparece un clásico liguero como el choque entre el Sevilla y el Valencia. Ojalá el papel del VAR sea incruento y lo que sí deseamos es que sirva para ayudar con honestidad al árbitro. Está ocurriendo que el juez principal ha tendido a acomodarse y no correr riesgos a sabiendas de que ahí está el VAR para ir de líbero corrector de errores y tampoco es bueno que el árbitro viva en la comodidad de que su error será corregido.

En cuanto a penaltis y penaltitos, nada es verdad ni es mentira, sino que todo será del color del cristal con que se mira. Unificar criterios al respecto, aun reconociendo su complejidad, es lo deseable y la perfección podría alcanzarse. Así las cosas, lo del curso pasado fue demasiado escandaloso y fue más por absentismo desde la sala VOR que por diligencia a la hora de escudriñar. Ha dicho Luis Medina que intervendrá menos y tampoco es eso, querido amigo.