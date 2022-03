"Sin disfrutar es imposible progresar con continuidad"

Los ojos de Queralt Castellet (Sabadell, 1989), medalla de plata en halfpipe en los Juegos Olímpicos de Pekín, brillan cuando habla sobre su deporte, porque más allá de las victorias y los sinsabores, el snowboard es su pasión.

-¿Ganar una medalla olímpica le ha cambiado la vida?

-No me ha cambiado. Voy a seguir entrenando, voy a aprovechar la mejor parte del año, que empieza ahora en primavera. Tan pronto como pueda, me iré a Suiza para aprovechar las condiciones de nieve primaveral y más blanda. Hay miles de trucos que no he querido hacer en la primera parte de la temporada por miedo a lesionarme en el pipe (tubo) con condiciones de nieve más dura.

-Muchos han calificado su plata conseguida en Pekín como premio a la persistencia. ¿Usted cómo la calificaría?

-Es una medalla olímpica, es la competición más importante que existe y para mí es el resultado del trabajo bien hecho, de muchos años de dedicación y pasión por el snowboard de alguien que realmente ama este deporte y respeta el medio ambiente.

-También podría calificarse de milagro teniendo en cuenta que en España no hay infraestructuras para practicar el halfpipe. ¿Considera que esta medalla tiene más valor por este motivo?

-El mío es un caso excepcional. En otros países lo valoran y entienden que no es normal. Ahora ya me conocen; soy una persona que desde el principio decidió aceptar todas las oportunidades que me salían y estas no estaban en España, me tuve que ir.

-¿Cree que su medalla puede contribuir a que España se ponga las pilas para que deportistas de invierno con potencial puedan competir sin necesidad de salir del país?

-A partir de esta medalla, todas las federaciones de deportes de invierno tienen una motivación extra. Seguro que saben cómo impulsar el snowboard y la disciplina de halfpipe, que es la más difícil de practicar en este país. El primer paso son las instalaciones.

-¿Cómo preparó la final psicológicamente?

Es muy difícil concentrarte solo en lo que tú puedes hacer y lo positivo que puedes sacar en ese momento, pero en esa segunda ronda fui capaz de juntar solo lo positivo, centrarme en lo que tenía por delante y acordarme de la ilusión que me había traído hasta Pekín.

-¿Y a partir de ahora cómo afronta el futuro?

Mi amor por el deporte es indescriptible. Me gusta hacer snowboard, no solo halfpipe. Ahora, tengo ganas de irme a Suiza y saltar, seguramente en unos días tendré ganas de quitar los cantos de la tabla y hacer barandilla. Si nieva, tengo ganas de ir a la montaña con mis amigos y encontrar nieve virgen.

-¿Cree que sin disfrutar de su deporte es posible progresar?

Sin disfrutar es imposible progresar. Puedes progresar pero hasta un punto, no hay una continuidad. A mí lo que me aporta es el snowboard, no son solo medallas.

-¿Se ve en los Juegos de Cortina d'Ampezzo de 2026?

Ojalá que cuando lleguen tenga un nivel todavía más alto.