Djokovic avisa sobre Alcaraz: "Es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe"

Carlos Alcaraz mantiene un arranque perfecto de temporada en 2026, aún sin conocer la derrota, y su rendimiento ha despertado el reconocimiento de Novak Djokovic. El tenista serbio, recién eliminado del torneo de Indian Wells tras caer ante Jack Draper por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en un partido de 2 horas y 35 minutos, ha dedicado palabras de admiración al español y ha advertido sobre el principal desafío para prolongar su hegemonía en el circuito.

Durante una rueda de prensa celebrada en Indian Wells, Djokovic comparó la racha de Alcaraz con su histórico inicio de 2011, cuando encadenó 41 victorias consecutivas hasta que Roger Federer le frenó en Roland Garros. El balcánico no dudó en afirmar que el murciano posee las cualidades necesarias para igualar o superar esas marcas: "Lo puede lograr, sin dudas. Tiene todo lo que necesita en cuanto a tenis, en cuanto a adaptabilidad a diferentes superficies, en cuanto a forma física y capacidad de recuperación, algo demostrado y que ha madurado a lo largo de los años".

Sin embargo, el número 3 del mundo también identificó el aspecto determinante para el futuro del español. "Necesita mantener su cuerpo en forma y sano. Si lo logra, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe", señaló Djokovic, quien conoce de primera mano la exigencia de sostener un nivel altísimo durante toda una temporada y los problemas físicos que pueden truncar las mejores rachas.

El campeón serbio destacó igualmente la precocidad con la que Alcaraz está alcanzando hitos en el circuito profesional. "Nunca se sabe: está logrando cosas históricas a una edad muy temprana. Es muy exigente. Yo tuve aquella racha, pero también otras de 25 victorias seguidas", añadió, reivindicando que varias de sus propias marcas figuran entre los mejores arranques de temporada en la historia del tenis.

Djokovic, eliminado de Indian Wells

Las declaraciones del serbio llegaron poco antes de su inesperada eliminación del Masters 1000 de Indian Wells. Jack Draper, vigente campeón del torneo, doblegó a Djokovic en un duelo dramático y extenuante que se resolvió en el tercer set con un marcador final de 4-6, 6-4 y 7-5(5). La derrota supone un contratiempo para el balcánico, mientras Alcaraz continúa su camino imparable en busca de un nuevo título.