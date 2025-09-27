Du retrasa la primera victoria del Betis Deportivo (1-1)

No pudo ser. El Betis Deportivo tendrá que seguir esperando para poder sumar de tres. El gol de Borja Alonso y la realización de un partido muy sólido y serio en defensa acercaba a los de Javi Medina a su primer triunfo de la temporada, pero un gol en el tramo final de partido dejó a los verdiblancos con la miel en los labios.

El Marbella empezó fuerte y Álex López avisó a los dos minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área. El Betis Deportivo respondió primero con un disparo de falta de Sorroche y posteriormente con un remate de Borja Alonso desde el borde del área tras conducción que entraría en la red del sevillano Manu García para adelantar a los de Javi Medina.

El ex del Castilla, que anotó su primer gol con las trece barras, tuvo en sus botas cuatro minutos después del gol la oportunidad de poner tierra de por medio con una ocasión que no llegó a materializar.

El Marbella intentaba recomponerse buscando atacar por las bandas, pero el Betis Deportivo se mantuvo muy ordenado atrás sin dar opción a recibir ocasiones de gol y no fue hasta el minuto 44 cuando el conjunto malagueño, a través de Álex López, consiguió poner a prueba a Manu González.

La segunda parte empezó con la polémica del partido. El Marbella reclamó un penalti por mano y Pablo Morales tras revisarla en el VAR mantuvo su decisión inicial y no señaló la pena máxima. La primera ocasión tras pasar por los vestuarios sería para Rodri, que no alcanzo a rematar un balón a la altura del punto de penalti.

Carlos de Lerma, entrenador del conjunto malagueño, agitó el árbol para dar entrada a jugadores como Luis Muñoz, que lo intentó con un tiro lejano que se marchó cercano al poste. Destiny también tuvo una oportunidad, en este caso para poner más distancia, pero tampoco encontró portería.

Du Yuezheng llegó y beso el santo. El delantero chino sólo necesito un minuto en el terreno de juego para conseguir marcar y empatar el encuentro en el 88. El Betis se repuso rápido y en la siguiente jugada marcaría Mawuli, pero el tanto del ghanés sería anulado por fuera de juego.

El árbitro almeriense añadió nueve minutos que fueron insuficientes para que cualquiera de los dos equipos desequilibrase el marcador.