El dulce sabor de los metales

Bruno Hortelano, Bernat Erta, Iñaki Cañal y Manuel Guijarro se mostraron felices por la medalla de plata conseguida en el relevo 4x400 de los mundiales de atletismo en pista cubierta celebrados en Belgrado. También llegó Mariano García, campeón del mundo de 800 metros.

Los chicos de relevos, tal y como dijo Bruno Hortelano, "ahora mismo estamos en una nube. Esto ocurrió anoche y desde entonces no hemos dormido nada. Venimos con la borrachera de la ilusión y de la felicidad, estamos enamorados con todo lo que ha pasado. Sigue siendo un sueño y necesitaremos unos días para reposar todo eso, descansar el cuerpo y poder verlo todo con perspectiva".

"Vivir esto siendo tan joven para mí ha sido muy especial. Ya no sólo el hecho de quedar subcampeones del mundo, sino que compartirlo con mis compañeros ha sido muy especial. Lo he disfrutado muchísimo y me llena de ilusión para seguir trabajando junto a ellos y seguir mejorando", indicó Erta.

Por su parte, Cañal declaró que "para alguien con poca experiencia en el equipo como yo, era impensable antes. Sobre todo teniendo en cuenta que vengo de los sesenta y los cien metros. Esta segunda oportunidad que me ha dado el atletismo de vivir dentro de un relevo 4x400 como éste, con estos chicos y amigos es impresionante".

"El domingo al completo fue mágico. Teníamos una energía muy buena. Tenemos que estar muy contentos por lo que hemos conseguido y poner también la vista en el futuro porque creo que viene una gran generación de cuatrocentistas", afirmó Guijarro.

Por su parte, Mariano García, que el sábado se proclamó en Belgrado campeón del mundo en 800 metros con una marca de 1:46.20 tras un cerrado esprint con el joven keniano Noah Kibet (1:46.35), será recibido hoy en su pueblo natal, Fuente Álamo .

El murciano aseguró en su llegada al aeropuerto Madrid-Barajas que "fue espectacular. Sabía que podía luchar por una medalla, pero el oro era muy difícil. Lo he logrado y espero que esto no sea nada más que el principio". Además, destacó la resolución con la que afrontó la final, achacó su victoria al trabajo realizado en los últimos años y anticipó que piensa seguir "como si no fuéramos nadie". "Se puede decir que me mirarán más que otras veces, pero no tengo presión ninguna, seguiré disfrutando como hago y trabajando como siempre estoy haciendo. Los resultados saldrán si no pasa nada", declaró.

Asimismo aseguró que está "asimilando" este éxito y que "me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Es un sueño hecho realidad y vamos celebrando la medalla poco a poco. Todos mis compañeros, mi gente, mi familia, están flipando conmigo. Están muy orgullosos de mí y yo de ellos. Quiero llegar al pueblo y celebrarlo", declaró el atleta español.

La de Mariano García es la segunda medalla de oro de un atleta español en Mundiales de pista cubierta. Antes que él, sólo había sido campeón el lanzador de peso Manuel Martínez, en 2003. En los Juegos Mundiales de París 1985, antecedente de los Mundiales, Colomán Trabado había ganado también un oro en 800.