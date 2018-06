Con la educación de la mano

No hay mejor fórmula que la de aprender de los mejores. Y eso es lo que pretenden hacer Mike Smith, Anicet Lavodrama y el ex futbolista Valentín, que organizan un campus (del 23 al 27 de julio, en la Pablo de Olavide) a través de su academia Andalucía Sports Academy (ASA) para jóvenes de entre 7 y 20 años en la que el pilar, además de las actividades físicas propias de la cita, será la educación a través de sus experiencias propias en el mundo del deporte profesional.

"Hablamos de deporte, claro, pero también tratamos de formarlos para que tengan camino despejado a la hora de tomar sus decisiones en la vida, porque no todos llegarán a ser profesionales", señalaba Mike Smith, ex jugador, entre otros del mítico Caja San Fernando, acompañado en la presentación por otro histórico del baloncesto nacional como Anicet Lavodrama: "Para mí es un proyecto muy ilusionante, pues tratamos de contribuir en la vida de los chavales desde nuestra experiencia personal. Podrán evitar los fallos que nosotros cometimos. En el campus queremos ir más allá, porque el deporte conlleva problemas que hay que saber afrontar. ASA une deporte y formación", destacó el ex pívot. "Nuestro proyecto se basa en dos ejes: deporte, pero sin olvidar la educación", agregó el que fuese jugador de Ferrol, Valladolid y Joventut en la ACB.

Ambos ex jugadores, rivales en la cancha, amigos desde sus duelos en las canchas y socios en la actualidad, están apoyados en el apartado futbolístico por que fuese jugador del Betis Valentín, que también se apoya en su experiencia para destacar la importancia del campus: "Los jóvenes deportistas de hoy deben estar bien formados para que el día de mañana sepan manejarse en la vida, porque esto, la vida como deportista, se acaba más pronto que tarde".

Y es que en la actualidad el mundo del deporte ha cambiado mucho desde que ellos colgaron las botas. "Ahora todo va muy deprisa. Años atrás había un arraigo entre jugadores y clubes que ya no se da. Vemos a deportistas besar el escudo y al día siguiente están firmando por otro equipo. La identificación de un deportista con un conjunto casi no existe. Todo eso se ha perdido, en parte porque la vida del deportista es corta y más que una gloria deportiva ahora se buscan otras metas", indicó el futbolista.

"A mí me encantó mi época. Fue el boom del baloncesto en España y lo disfruté mucho. Hoy en día, por las circunstancias de la vida, no existe ese feeling entre jugadores y clubes. El objetivo es firmar un año para dar el salto a otro conjunto mayor", criticó Smith, aunque Lavodrama dio también cierto sentido a esta cuestión: "Se tiene una percepción negativa cuando se habla de dinero y deporte. Si el mercado genera ese volumen económico, es lógico que se paguen altos salarios, pero no sólo a una persona, sino que todo debe redundar en las estructuras, desde los trabajadores de la entidad, a la cantera, por ejemplo", apuntó el que fuese interior de centroafricano, que añadió: "Más que el dinero, un problema decisivo es la falta de identificación. Que la gente se acuerde de mí por mi etapa en un club determinado es un halago. Me da la vida". Lavodrama, además, tiene claro que habría que cambiar el modelo: "En Estados Unidos las canteras son los high school y las Universidades. Deporte y formación deben ir siempre de la mano", explicó.