No tuvo opciones el Betis Futsal ante el Valdepeñas, que gagó por 1-6 pasando por encima del conjunto verdiblanco en Amate tirando de una gran efectividad en ataque y una presión alta que en la primera parte no hizo sentirse cómodo en la pista a los verdiblancos, sin opciones ante un rival superior.

Pronto se adelantó el cuadro manchego, que antes ya había hecho lucirse al meta local Nico Sarmiento. En un córner, Chino se deshizo de Chaguinha y su remate golpeó en Bocao despistando al portero bético (0-1).

No tenían la pelota los de Juanito Cupim y sufrían sin el control del esférico, ya que no encontraban a Emilio Buendía arriba y el Valdepeñas abrió brecha cuando una conducción de Rato casi desde su área no la frenó nadie y su pase fue rematado por Álex García junto al marco heliopolitano haciendo el 0-2.

El golpe lo acusó el Betis, al que no le salía nada y Bocao competió después penalti con la mano al irse al suelo al intentar despejar un disparo. El lanzamiento de Chino dio en el palo, pero el rechace le cayó a los pies y remachó para hacer el 0-3.

Intentó reaccionar el Betis con el portero-jugador desde el minuto 15, pero la intención era más quitarle el balón al rival que arriesgar y apenas un disparo lejano de Emilio Buendía fue la única opción sevillana antes de llegar al descanso.

El conjunto heliopolitano trató de dar un paso adelante en un segundo tiempo que, sin embargo, comenzó con Nico Sarmiento, el mejor de los béticos, sacándole un mano a mano a Dani Santos. Respondió Éric Pérez, que falló a la media vuelta y después perdonó en un dos contra uno tras un robo de balón de un Betis que adelantó la presión sacando frutos de ellos. Juanito de nuevo apostó por el portero-jugador en el minuto 24, con Elías Beltrán esta vez. Pero no era el día. Emilio Buendía no acertó en el segundo palo cuando sólo tenía que empujar y el balón le quedó a Sergio González que desde su área aprovechó que la portería estaba vacía para hacer el 0-4 y acto seguido, tras un disparo al palo de Elías Beltrán, el Valdepeñas mató a la contra haciendo el 0-5 a placer por mediación de Rato.

En otro contragolpe llegó el 0-6, antes de que un disparo de Ivi diera en la mano de Cainán y el colegiado pitase penalti para que Emilio Buendía hiciera el gol del honor para un Betis que aprendió la lección: en Primera los errores se pagan caro.