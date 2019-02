La ACB reconoce "varios errores arbitrales graves" en la final de la Copa del Rey

Antonio Martín, presidente de la ACB, admitió este lunes que se cometieron "varios errores arbitrales graves" en las últimas jugadas de la final de la Copa del Rey de baloncesto que enfrentó al Real Madrid y Barcelona Lasa, que generaron una gran polémica y motivaron la protesta del club blanco tras perder por 93-94.

"Es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido. Por primera vez hemos puesto a disposición de todo el mundo la imagen del Instant Replay y por tanto toda la actuación en referencia a la jugada es pública y los aficionados han podido ver en directo exactamente lo que han revisado y la decisión que han tomado los árbitros" explicó en unas declaraciones facilitadas por la ACB.

No obstante, recordó que también se produjeron "acciones que por reglamento no se pueden revisar por el Instant Replay y en las que no debería caber el error" en referencia a la falta de Anthony Randolph sobre Chris Singleton que no comprobaron en el vídeo al no haber pitado la infracción.

"Cada vez contamos con más avances tecnológicos y debemos usarlos de la manera adecuada para ayudar al estamento arbitral a tomar las decisiones correctas, siempre sabiendo que se ha de convivir con el error humano", añadió el presidente de la Asociación de Clubes.

En ese sentido, abogó por mejorar "de forma relevante" dicho aspecto así como "la formación técnica de manera continuada" durante toda la temporada, algo que para ellos será "una prioridad" en los próximos meses y lo harán conjuntamente con el colectivo arbitral.

Dos jugadas fueron el centro del conflicto. A once segundos de la conclusión, no se pitó una clara falta de Anthony Randolph sobre Chris Singleton y que hubiera certificado el triunfo azulgrana. Y casi sobre la bocina se dio por válida una canasta decisiva de Ante Tomic al considerar que había recibido un tapón ilegal cuando el balón toco aro previamente.