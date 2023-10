Nunca un estandarte tan precoz como Gavi

TRAS aquel tropiezo de marzo en Glasgow quedó muy deteriorada la figura de Luis de la Fuente, que empeoró todavía más por sus aplausos en la nefasta rueda de prensa última de Luis Rubiales. Aquel 2-0 en Hampden Park supuso un obstáculo que parecía inevitable en la vida del nuevo seleccionador y si no llega a ser por Rubiales su nuevo cargo habría sido flor de muy poco tiempo, pero la vida es tan rica en vaivenes que todo viró.

Ahora, con la clasificación para Alemania 24 amarrada a falta de dos partidos para concluir la fase de grupos, la figura de Luis aparece lustrosa y sólidamente confirmada. Aunque la vida de un entrenador pende del hilo que dictaminen los resultados no puede ponerse en duda la capacidad de un hombre que, buscando su particular piedra filosofal, ha dispuesto de casi cuarenta futbolistas sin que le haya temblado el pulso a la hora convocar jóvenes inexpertos.

Y esos jóvenes inexpertos han tenido un papel preponderante en esta aventura clasificatoria. La visa del pasaporte para la Eurocopa llegó con el zurdazo mordido de Gavi que imposibilitó la tardía reacción del sevillista Nyland. Y ya que ha salido a relucir el palaciego hay que resaltar la precocidad de un futbolista que parece el más veterano de los veteranos según experiencia a la par que se confirma como el más joven por su dinamismo y manera febril de concebir el juego.

No recuerdo un futbolista con sus números, pues que con sólo diecinueve años y dos meses de edad haya vestido veinticinco veces la camiseta absoluta es extraordinario. ¿Cuál es el techo de este futbolista? Eso nadie puede predecirlo, pero si no hay una desaborición en el camino, Pablo Martín Páez Gavira está en condiciones de romper cuantas marcas se han batido. Y en esta hora de vino y rosas no cabe la menor duda de que estamos ante su protagonista más significativo.