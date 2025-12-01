Eto'o cambia al seleccionador de Camerún a menos de un mes para la Copa África tras ser reelegido presidente

Samuel Eto'o, que ha sido reelegido presidente de la Federación de Camerún, ha decidido cambiar de seleccionador a menos de un mes del inicio de la Copa de África que se disputará en Marruecos y nombrar a David Pagou.

En un comunicado del organismo, Eto'o informa de la designación, aprobada por el comité de urgencia a propuesta del exdelantero del Real Madrid y Barcelona, de Pagou como nuevo seleccionador en lugar del belga Marc Brys. Según la información, Pagou tendrá como coordinador a Martin Mdtoungou y técnico adjunto a Alexandre Gregoire, entre otros cargos del cuerpo técnico, mientras que el coordinador de las selecciones nacionales derá Timothee Atouba.

Los leones indomables, que no consiguieron clasificarse para el Mundial 2026, se estrenarán en la Copa de África el día 24 ante Gabón, el 28 se enfrentarán a Costa de Marfil y el 31 a Mozambique.