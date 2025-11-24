El campeón de la NBA Chauncey Billups, juzgado por colaborar con la mafia organizando partidas de póker ilegales y amañadas

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Ray Billups, miembro del Salón de la Fama de la NBA, se declaró inocente de los cargos federales de frade electrónico y conspiración para blanqueo de dinero durante una audiencia este lunes en Nueva York.

El ex jugador acudió a una audiencia en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York donde se escuchó a su abogado, Marc Mukasey, hacer la declaración en su nombre ante el juez federal Ramon Reye durante una breve sesión. Billups, que fue director técnico de los Blazers desde 2021, y el jugador de los Miami Heat Terry Rozier fueron detenidos el pasado 23 de octubre por las autoridades estadounidenses por supuestas apuestas ilegales en la NBA.

Billups, que jugó antes en la NBA con los Detroit Pistons, fue suspendido por la Liga tras su arresto y se enfrenta a una posible condena de 20 años de prisión. "Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que pondría en riesgo su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad", afirmó su defensa.

De acuerdo con la acusación, el entrenador formó parte de una red para manipular partidas de póker ilegales respaldadas por la mafia en Manhattan, los Hamptons, Las Vegas y Miami. El FBI afirma que una red de apuestas mafiosa organizó partidas de póker amañadas y que Billups ayudó a atraer a jugadores. En el tribunal también comparecieron una treintena de personas para escuchar las acusaciones en su contra por apuestas ilegales, una trama que, según aseguró la Fiscalía, comenzó en 2019 y recaudó más de 7 millones de dólares en juegos manipulados.

La Fiscalía también indicó al juez que se han iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad, pero no se ha ofrecido ningún acuerdo formal, de acuerdo con la CBS. En este complejo caso, hay acusaciones por partidas de póker y otras por apuestas en partidos de baloncesto.

De acuerdo con la CBS, varios presuntos miembros de la mafia asistieron a la audiencia mientras los fiscales afirmaban que muchas de las partidas de póker manipuladas estaban respaldadas por familias de la mafia. Entre los acusados en este caso están el ex jugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones y el jugador de los Miami Heat Terry Rozier, que estaba bajo sospecha desde que en 2023 fuesen detectadas una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el base militaba en el primero.