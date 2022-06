El fichaje de Tchouameni maquilla la imagen de la Liga

Los ochenta millones de euros que el Real Madrid ha pagado al Mónaco por hacerse con los servicios de Aurélien Tchouameni equilibra un tanto la balanza, pero LaLiga queda muy lejos de Premier, Calcio y Bundesliga, dolorosamente lejos. Y es que da la impresión de que ese fair play salarial que tanto condiciona los gastos de la Liga no sirve para obstaculizar los gastos de esas tres grandes ligas en una competencia cuasi desleal.

Como consuelo tenemos que el fichaje más elevado hasta este momento es el del centrocampista franco-camerunés por el Madrid. Consuelo nimio sólo con ver cómo la Premier League cuadruplica el gasto de nuestros clubes. El fair play financiero tiene maniatados a la inmensa mayoría de nuestros clubes y se comprueba viendo cómo la cifra total de gasto en LaLiga llega a los 133 millones, con lo que la distancia de la Premier asciende a 375 millones.

Por supuesto que queda mucho tiempo para el cierre de esta ventana y que la Liga puede recomponerse, pero los tiempos no invitan al optimismo. Aquí no será posible un acercamiento a esas grandes Ligas en general y muy en particular a la Premier mientras no se racionalice el reparto del dinero televisivo. A día de hoy, hasta la Ligue 1 se acerca a la nuestra a una distancia que hubiera sido impensable pandemia atrás y es que los galos han gastado diez millones menos.

El podio de fichajes según la cantidad abonada lo ocupan el charrúa Darwin Núñez, adquirido por el Liverpool, el citado Tchouameni y Haaland, el cíclope noruego que fichó el City por 60 millones. Gabriel Jesús, Chiesa, Aguerd, Vieira y Mané completan ese cartel de fichajes y esperemos que lo mejor esté por llegar. Lo cierto es que LaLiga se está quedando rezagada y que mientras los dineros televisivos no se repartan más justamente, poco tendrá que hacer.