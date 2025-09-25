El Fundación Cajasol Andalucía arranca la pretemporada con derrota (0-3)

El actual equipo campeón de la Copa de la Reina, el Avarca de Menorca, se impuso en el primer partido del Weekend Voleibol Fest al anfitrión, el Fundación Cajasol Andalucía, por 0-3.

Inicio muy igualado de encuentro entre el Fundación Cajasol Andalucía y el Avarca de Menorca, que se mantuvo durante toda la primera parte de set. Apenas dos puntos de diferencia conseguían ambos conjuntos. Por la parte visitante, el conjunto menorquín conseguía puntuar con Camila Hiruela y Laura Pascua. Las nazarenas distribuían el juego por ambas alas así como el centro, donde el bloqueo encontró su sitio pronto.

A pesar de ello, el Avarca abrió diferencias con 10-14 lo que provocó el primer tiempo muerto para las de Ricardo Torronteras. Hizo su efecto y un parcial de 3-0 volvió a igualar la contienda gracias a la gran defensa de las nazarenas. El saque de Neves hizo daño y puso de nuevo de cara el set para el Avarca de Menorca por 15-19. Lo intentó el Fundación Cajasol Andalucía pero finalmente cayó del lado visitante por 22-25.

Comenzó también con mucha igualdad el segundo set, el Fundación Cajasol Andalucía puso un mayor ritmo de juego y eso le hizo sumar ventaja por momentos. Pronto Avarca de Menorca con grandes jugadoras en sus filas, puso tierra de por medio con una gran fortaleza en el bloqueo. Lucía Prol y Helena Orejas lo intentaron por las alas, al igual que Irene de Blas, que entró en el doble cambio junto a la colocadora Sira Plaza. Las nazarenas no encontraban huecos. El segundo set terminó con idéntico resultado que el primero, 22-25.

El último set, a quince puntos por el sistema de competición del Weekend Voleibol Fest, comenzó con un mejor Fundación Cajasol Andalucía. La entrada de inicio de Sira Plaza en la colocación junto a una recepción más ajustada, hicieron que las nazarenas estuvieran por delante hasta el 10-8. Leticia Delagrammatikas puntuó por el centro y Lucía Prol hacía lo propio por zona cuatro. Se atascaron las locales y el Avarca de Menorca no bajó el ritmo hasta ponerse por delante por 10-11. Las menorquinas cerraron el partido con 13-15 en el tercer set.

Este viernes continúa la competición del Weekend Voleibol Fest y gracias a la Diputación de Sevilla, la entrada será gratuita con invitación. A las 18:00 horas se enfrentará el propio Avarca de Menorca al CV Kiele Socuéllamos. Posteriormente, a las 20:00 horas, será el turno del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Melilla.