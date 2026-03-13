El Fundación Cajasol Andalucía cierra la liga regular en Melilla mirando a los 'play off'

El Fundación Cajasol Andalucía afronta este sábado a las 17:00 horas su último compromiso de la liga regular de la Liga Iberdrola con la visita al CV Melilla en el pabellón Javier Imbroda. El encuentro se disputará en horario unificado, una jornada final en la que se definirán los emparejamientos de los play off por el título, que comenzarán el próximo fin de semana.

El conjunto nazareno llega a esta última cita de la fase regular en una situación privilegiada dentro de la clasificación. El equipo dirigido por Ricardo Torronteras ocupa actualmente la tercera posición con 40 puntos y ya tiene asegurado el factor cancha en los cuartos de final, ya que no puede caer por debajo de la quinta plaza.

Además, el Fundación Cajasol Andalucía se encuentra muy cerca del segundo puesto, que ocupa el CV Emalsa Gran Canaria con sólo un punto más. Por detrás, el CV Heidelberg presiona con 39 puntos, lo que añade todavía más interés a una jornada decisiva antes del inicio de la fase por el título.

Un duelo entre equipos de ‘play off’

El rival de las nazarenas también afronta el encuentro con objetivos importantes. El CV Melilla ocupa actualmente la quinta posición de la clasificación y ya tiene asegurada su presencia en los play off, aunque el conjunto melillense buscará mantener esa plaza.

El equipo norteafricano cuenta con DSV Sant Cugat y OCISA Haro Rioja Voley muy cerca en la tabla, por lo que necesita sumar para conservar su posición en una clasificación muy ajustada.

Todo ello convierte el partido en un duelo atractivo entre dos equipos que ya tienen garantizada su presencia en la lucha por el campeonato, pero que todavía pueden mejorar su posición final en la tabla.

Pensando en los cuartos de final

El objetivo del Fundación Cajasol Andalucía pasa por cerrar la fase regular con buenas sensaciones y, si es posible, alcanzar la segunda posición si se produce un tropiezo del Gran Canaria. Ese escenario permitiría al equipo sevillano contar también con factor cancha en unas hipotéticas semifinales, dependiendo del cuadro final de la competición.

Una vez concluida esta jornada, el equipo de Dos Hermanas conocerá a su rival en los cuartos de final del play off, una eliminatoria que se disputará al mejor de tres encuentros.

El primer partido se jugará fuera de casa, mientras que los dos siguientes, en caso de ser necesario el tercero, se disputarán en el pabellón de Los Montecillos los días 27 y 28 de marzo.

Con todo por decidir en la clasificación y varios equipos aspirando al título, la Liga Iberdrola se prepara para una fase final que promete máxima emoción y que arrancará sin apenas descanso tras el cierre de la temporada regular.