El Fundación Cajasol Andalucía cierra la pretemporada con una visita al Kiele Socuéllamos

El próximo sábado 4 de octubre finalizará oficialmente esta larga pretemporada -se inició el 27 de agosto- para el Fundación Cajasol Andalucía midiéndose al muy remozado Kiele Socuéllamos dirigido una nueva temporada por el veterano técnico Chema Rodríguez. El Trofeo Archidona se disputará a las 18:00 horas en el pabellón Gran Gaby de Socuéllamos.

En lo que será el primer largo desplazamiento para la plantilla, tras la disputa del Weekend Volleyball Festival del que Ricardo Torronteras y su staff han sacado interesantes conclusiones y muchas cosas sobre las que trabajar, el CAV Esquimo participará en el torneo de pretemporada socuellamino.

Será sin duda, una importante piedra de toque para medir el estado de forma de ambos conjuntos de cara al inminente inicio de la temporada 25-26 de la Liga Iberdrola. Un importante encuentro en el que jugadoras como Kennedi Evans, Kira Thomsen o la nueva colocadora Emery Herman deben dar muestras de su enorme potencial y junto a las Prol, Frías, Barón y el resto de componentes del primer equipo nazareno comenzar a sentar las bases de un equipo que tiene una alta exigencia y un muy intenso calendario durante los próximos meses de octubre y noviembre.

Todos los equipos están realizando muchas rotaciones en estos compases de pretemporada y el Esquimo, que esta temporada cuenta con una de las plantillas más amplias de los últimos años, también dará minutos a la mayoría de jugadores con el ánimo de seguir adquiriendo ritmo competitivo.

Será el sábado 11 de octubre a las 18:00 horas en Los Montecillos, el debut oficial de las nazarenas en esta nueva edición de la Liga Iberdrola, ante las aspirantes a todo el conjunto grancanario Emalsa Gran Canaria.