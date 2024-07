Fútbol | España - Egipto: a por el primer puesto y contra el calor

La selección española se juega este martes, ya con el billete a cuartos de final en el bolsillo, la clasificación como primera o segunda de grupo en un partido frente a Egipto para el que Santi Denia medirá el esfuerzo de sus jugadores a la hora de hacer el once titular tras haber hecho solo un cambio de inicio en los dos primeros encuentros.

Juanlu entró por Marc Pubill debido a una sobrecarga de este. La única modificación de un Santi Denia poco dado a mover muchas fichas en este tipo de torneos, pero que para el tercer partido de la fase de grupos y ya clasificados, planea repartir minutos en busca de que sus futbolistas más importantes lleguen frescos a los cuartos del viernes.

Tener poco descanso entre partido y partido marca la dinámica de las selecciones en estos Juegos Olímpicos. Y, además, este martes en Burdeos aparece una dificultad añadida: el calor. 36 grados, la máxima prevista para el día justo para la segunda parte.

Alineaciones probables España: Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Jon Pacheco, Miguel Gutiérrez; Beñat Turrientes, Adrián Bernabé, Aimar Oroz, Diego López, Sergio Gómez y Samu Omorodion. Egipto: Hamza Alaa; Ahmed Eid, Omar Fayed, Hossam Abdelmaguid, Karim El Debes; Mohamed Elneny, Mohamed Shehata, Ahmed Kouka; Zizo, Ibrahim Adel y Osama Faisal. Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Estadio: Estadio de Burdeos (15:00).

Altas temperaturas desde el domingo en Burdeos que complicarán el juego de toque y circulación de España. Los futbolistas ya advirtieron desde el primer día de que el riego del césped no era el que más les favorecía, además de la hora -han disputado todos sus partidos a las 15:00-, por lo que las altas temperaturas, que no hubo en los dos primeros partidos, supondrán un contratiempo más.

Un partido contra Egipto para el que Santi Denia repetirá con Juanlu en el lateral derecho, para no arriesgar con Marc Pubill, y en el que Jon Pacheco disfrutará de su primera titularidad en los Juegos Olímpicos para cubrir el lugar del sancionado Cubarsí, tras ver dos amarillas en los dos primeros partidos. España cuenta con cinco apercibidos -Marc Pubill, Adrián Bernabé, Abel Ruiz, Samu Omorodion y Jon Pacheco- y no se limpian las cartulinas hasta las semifinales. Pero, sobre todo, Santi Denia se centrará en el estado físico de los jugadores para conformar un once que, por las molestias en la espalda de Joan García, volverá a contar con Arnau Tenas.

Egipto llega al partido sin sancionados ni lesionados y con su entrenador, Rogerio Micale, campeón olímpico con Brasil en Río 2016, armando una selección férrea que no ha encajado gol en los dos primeros partidos y que necesita sumar como mínimo un punto para no depender del resultado de República Dominicana frente a Uzbekistán si quieren clasificarse. Un triunfo le haría pasar como primera de grupo, al partir con cuatro puntos por los seis de España. El España-Egipto de Tokio 2020 terminó con 0-0.