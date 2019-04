Una gesta con su toque sevillano

La trascendencia del español en Estados Unidos es tal que, año tras año, miles de universitarios estadounidenses pasan una temporada en España o en cualquier país de la América hispanohablante para mejorar su nivel en un idioma que abre muchas puertas en el mercado laboral norteamericano. Sevilla, por sus innumerables atractivos, es uno de los destinos predilectos de las universidades y sus estudiantes, y es precisamente en Sevilla donde Texas Tech University (TTU), situada en la árida Lubbock, en el noroeste de Texas, decidió abrir una sede permanente hace más de 15 años para que sus alumnos puedan vivir una experiencia académica y personal incomparable. A lo largo de cada año, son más de trescientos los red raiders (así se hacen llamar sus estudiantes) que descubren los encantos de Sevilla y del resto de España.

Lubbock, en cuyos alrededores abundan las plantaciones de algodón y se encuentran pequeños pozos de petróleo, es especialmente conocida por Texas Tech y por ser la ciudad de Buddy Holly, el músico que irrumpió con fuerza a la par de Elvis Presley en los cincuenta y que murió en un accidente de avión cuando sólo tenía 23 años. Esta semana en Estados Unidos todo el mundo habla de Texas Tech porque su equipo masculino de baloncesto ha logrado, por primera vez en su historia, clasificarse para la final four de la NCAA, que se celebrará este fin de semana en Minneápolis, la capital del estado de Minnesota. Después de conseguir el título de campeón de la conferencia Big 12, una de las más duras del baloncesto universitario americano, el equipo dirigido por Chris Beard ganó con mucha suficiencia a Northern Kentucky y Michigan, finalista el año pasado, en las dos primeras rondas del bracket para, en la tarde del sábado, volver a dar la campanada y derrotar a la poderosa Gonzaga por 69-75 en su cruce del elite eight (cuartos de final).

El de Texas Tech ya es uno de los cuatro mejores equipos universitarios del año en Estados Unidos, donde el baloncesto colegial es una locura maravillosa que trasciende lo puramente deportivo. El sábado se medirá por un puesto en la gran final del próximo lunes a Michigan State, que en la tarde del domingo dejó en la cuneta a la gran favorita al título, la Duke del imponente Zion Williamson, el jugador del año y previsible número 1 del próximo draft de la NBA.

Los spartans de Michigan State ya alzaron el trofeo de campeón en dos ocasiones, en 1979 y 2000, y ésta será su undécima participación en la final four. Texas Tech, en cambio, va a jugar un partido que nunca antes ha disputado, si bien es cierto que durante esta temporada de ensueño ha demostrado que con su intensísima defensa y el talento ofensivo del prometedor base italiano Davide Moretti –dejó aparcado el profesionalismo en su país para vivir una aventura universitaria de primer nivel–, del tres-cuatro Jarrett Culver y del anotador Matt Mooney, por citar a sus grandes nombres propios, puede doblegar a cualquiera. Si fuera capaz de sumar un punto más que Michigan State, en la final le esperaría el vencedor de la otra semifinal, que va a medir a Virginia con Auburn.

Para entender en toda su dimensión el mérito tremendo de la gesta que está consumando Texas Tech hay que retrotraerse cinco años. Pese a que en esta universidad el programa de baloncesto siempre estuvo por lo general a la sombra del de fútbol americano –la gran estrella emergente de la NFL, Patrick Mahomes, quaterback de los Kansas City Chiefs, también salió de Texas Tech hace un par de cursos–, en 2014 echó a andar un prometedor proyecto perfilado por el veterano entrenador Tubby Smith (campeón con Kentucky en 1998) y montado en torno a un póquer de talentosos freshmen (jugadores de primer año) recién salidos del high-school: Keenan Evans, Justin Gray, Zach Smith y Norense Odiase.

En su segundo año en la NCAA (2015-2016), esta valiosísima promoción de Texas Tech ya fue capaz de clasificarse para el March Madness, el play off que reúne a los sesenta y cuatro mejores equipos de la fase regular, aunque se tuvo que volver de inmediato a casa al perder en la primera ronda ante Butler. Pese a que demostraron que todavía no estaban listos para las alturas, casi nadie dudaba de que en los dos años que les restaban como universitarios llegarían lejos.

Sin embargo, el proyecto quedó seriamente tocado muy poco después, cuando Smith súbitamente anunció que dejaba su puesto de entrenador y se marchaba a Memphis, que le puso encima de la mesa un mareante contrato de casi 16 millones de dólares por cinco temporadas –fue despedido hace poco y ya se ha vinculado con High Point–. Lubbock quedó en estado de shock tras lo que todo el mundo consideró una imperdonable traición porque su marcha era una estocada tremenda a un equipo que se disponía a entrar en la fase decisiva de su progresión. Para suplir a Smith, la universidad descartó lanzarse a por un entrenador contrastado y se fijó en alguien con hambre como Chris Beard, que no dudó en romper el contrato que acababa de firmar con Las Vegas para volver a Texas Tech, donde unos años antes había sido técnico asistente del mítico y polémico Bobby Knight. Su primer año (2016-2017) al frente del equipo sólo pudo ser de transición, y las dudas, inevitablemente, florecieron al quedarse fuera del March Madness.

Con el tiempo se demostraría que aquel no fue un curso perdido y que Beard tiene fundamentos para convertirse en un entrenador de referencia del baloncesto universitario. No en vano, en la temporada pasada Texas Tech ya rompió moldes al clasificarse para el elite eight, donde cayó ante Villanova, que a la postre se proclamaría campeón. Este éxito no fue casualidad: a la madurez de Evans, Zach Smith y Gray, que vestían la camiseta de Texas Tech por cuarto y último año, se sumaron tres freshmen que desde el primer día mostraron ser jugadores de altos vuelos: Zhaire Smith y los citados Culver y Moretti. Smith, tras una irrupción meteórica, sólo duró un año en la NCAA y, una vez superada una lesión de cierta gravedad, acaba de debutar con Philadelphia 76ers. Culver, que este año se ha echado el equipo a sus espaldas y ha mostrado un repertorio ofensivo más que atractivo, está en algunas quinielas para figurar entre los cinco primeros del próximo draft.

Culver, al igual que los jugadores que cumplan su ciclo universitario, dejarán Texas Tech tras esta final four. El que sí se quedará será Beard, que acaba de firmar una renovación de contrato por seis temporadas y un total de 19 millones de dólares. ¿Quién gana eso en el baloncesto europeo? Esta pregunta retórica sólo pretende enfatizar todo lo que mueve el baloncesto universitario, una competición que llena pabellones durante meses, hace enloquecer a los universitarios, registra grandes datos de audiencia televisiva y, por si fuera poco, es capaz de eclipsar a la NBA en estas semanas de buen baloncesto y emoción desenfrenada.

El sábado, Lubbock y una parte de Sevilla, la formada por esas familias que hospedan a los estudiantes de Texas Tech que vienen aquí a mejorar su español y a conocer una realidad tan diferente a la que están acostumbrados, vibrarán con un partido histórico que se antoja apasionante. En ambas ciudades se entonará sin duda alguna el guns up, pistolas en alto, el grito de guerra de los red raiders de Texas Tech. Con un poco de suerte la fiesta se prolongará hasta la final del lunes.