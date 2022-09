Del gol de Morata al descenso de Inglaterra

Antidepresivo fulminante el gol de Morata en Braga y espectacular irrupción del pequeño de los Williams como revulsivo estraordinario. Logrado cuando más gusto da, cuando el rival se queda sin tiempo para reaccionar, ese gol ha traído un viento de optimismo tras la decepción del sábado en La Romareda. Un gol con efecto optimizador y que provoca que Qatar ya no se vea como un misión absolutamente imposible, claro que no.

Países Bajos (antes Holanda), Italia y Croacia serán nuestros rivales en esa Final Four que dilucidará esta joven Liga de las Naciones. Como contrapunto, el infamante descenso de los inventores tras no haber ganado ni uno solo de los seis partidos librados. La sorprendente liguilla de Hungría, que era la presunta víctima del grupo, fue la que le cambió el ecosistema al grupo A3. Sin duda, junto a la no clasificación de Italia para Qatar, lo de Inglaterra es la otra sorpresa del curso.

Francia se libró por los pelos del descenso de categoría y, sin duda, prevalecerá en el tiempo cómo España enmendó la plana frente a una Portugal que parece condenada a complicarse la vida como local. Jugando en casa cayó, hubo de ir a una repesca para el Mundial y antier, con el empate de asidero, lo perdió todo en el último suspiro. Y como dato añadido hasta podría aventurarse que este partido de Braga ha acelerado el ocaso de ese fenómeno que es, o fue, Cristiano.

Resultados aparte, la aparición en el gran escaparate de Nico Williams ha sido la sensación de ese martes último de septiembre. Con sus rastas, la sensación de gacela que da y sus veinte años, el pamplonica puede convertirse en una de las grandes atracciones venideras. Es un soplo de aire fresco que revitalizará al Athletic Club y que puede venirle que ni pintado a la selección. Fue este martes un día para que reflexionen los inventores y alejémonos nosotros de la depresión.