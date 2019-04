“Casi estaba allí gracias a la tecnología”

Son más de 5.000 kilómetros los que separan a Texas Tech de Sevilla. Una distancia considerable, importante, pero que no ha impedido que los 60 estudiantes de la universidad norteamericana celebren y sientan también como suya la histórica página que el equipo de baloncesto ha escrito al clasificarse para la final four de la NCAA que se celebrará el fin de semana en Minnesota. Para animar a su equipo, se unirán en el centro de estudios, que acogerá a aquellos estudiantes que quieran ver los decisivos duelos por el título universitario.

En Sevilla disfrutan del tiempo, de la ciudad, la gastronomía y la cultura, pero sin olvidar que sus compañeros, al otro lado del charco, estaban a un paso de lograr un hito prácticamente impensable al inicio de la temporada universitaria. "Es el mejor equipo en mucho tiempo. ¿Si vamos a ganar el campeonato? Lo hablamos el lunes", reconocía entre sonrisas ilusionadas Billy Shank, amante del baloncesto y estudiante de Derecho en Estados Unidos, que trata de mejorar su buen español en la ciudad de la Giralda.

"Tenemos a Jarrett Culver, un próximo Top5 del draft. Es increíble. Lidera al equipo en puntos, rebotes, asistencias... Pero sobre todo es un buen equipo de baloncesto, creo que es lo que destaca principalmente este año. Y sobre todo la mano del entrenador, Chris Beard, que es muy bueno”, señala el propio Billy.

"Chris es nuestro rey", apunta por detrás Jenna Hooten. Ella, como muchos de los estudiantes que viajan a España para continuar con su plan de formación, aprovecha su estancia en Europa para viajar y conocer otros países. El importante partido de los Red Raiders ante Gonzaga los pilló en Marruecos, donde la tecnología hizo de puente para poder disfrutar de la emoción del duelo a pesar de la superlativa distancia. "Todos mis amigos estaban muy emocionados. Incluso yo estoy algo celosa porque yo no pude estar allí. Pero este fin de semana llamé a mi novio y estaba oyendo el partido a través del teléfono. Casi podía estar allí mientras estaba en África", señala esta estudiante de Biología.

Austin y su trompeta forman parte de los 30 componentes de la banda musical que anima los partidos de los Texas Tech. Su misión en Sevilla es intentar mantener ese espíritu vivo e intentar contagiar a los demás, a pesar de la evidente distancia. "Me dijeron que venir iba a ser una de las mejores decisiones de mi vida, y no se equivocaron. Me encanta la ciudad", explica este potencial ingeniero mecánico. "Mis compañeros de banda acompañaron al equipo y estarán en Minnesota. Yo voy a intentar trasportar ese espíritu aquí en Sevilla para que los demás compañeros disfruten también. Vimos la clasificación en un bar cercano y todo fue bien", afirma este estudiante, que será uno de los que esté en el centro de estudios el fin de semana para ver la final four.

"Fue difícil seguirlo desde Marruecos", recuerda Brian Tejeda. "Estuvimos allí viéndolo con el ordenador, fue algo muy loco. Yo no me lo esperaba, si soy sincero, pero estoy muy orgulloso del equipo que se ha clasificado para la siguiente ronda", anunció. "Tengo fe y esperemos que gane", resumió confiado Brian, uno de los 60 estudiantes de Texas Tech que forman esta colonia sevillana a distancia el éxito baloncestístico de una universidad que cuenta con más de 30.000 estudiantes en su campus.