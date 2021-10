Guardiola avala a Xavi: "No tengo ninguna duda de que está preparado"

Pep Guardiola señala su heredero. El ahora entrenador del Manchester City, que comenzó su carrera con gran éxito en el FC Barcelona, no duda en avalar la posible llegada de su ex compañero y pupilo Xavi Hernández al banquillo culé, pues no tiene "ninguna duda de que está listo para el puesto".

El que fuera jugador del Barcelona y que estuvo a las órdenes de Guardiola en el periodo más exitoso reciente del club blaugrana, es el mejor posicionado para sustituir a Ronald Koeman, destituido esta semana tras la derrota contra el Rayo Vallecano.

"Ronald y yo sabemos que dependemos y vivimos de los resultados", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa. "Nadie puede sobrevivir sin resultados, ni Ronald ni yo. Es un gran amigo y le deseo lo mejor".

El técnico español fue preguntado por Xavi, con el que compartió vestuario cuando ambos eran jugadores y cuando el de Sampedor dirigió a los blaugranas entre 2008 y 2012.

"No sé qué va a pasar con Xavi, pero si al final ocurre, no tengo ninguna duda de que está preparado para este trabajo. Conoce el juego, tiene pasión y estoy seguro de que tiene más experiencia ahora de la que tenía yo cuando asumí el cargo en su día", afirmó Guardiola.

De momento, el Barcelona ha firmado y ha presentado como técnico interino, a la espera de que llegue Xavi, a Sergi Barjuan.