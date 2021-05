En el arranque de las Copas de España para las clases Techno e iQFoil, que se celebran en El Puerto de Santa María, sólo los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid rompieron el dominio de valencianos y baleares: la primera sin rival entre las chicas y su hermano tercero entre una numerosa y potente flota de hombres.

Máxima igualdad en la flota masculina de iQFoil, donde el deportista de Santa Pola Jorge Aranzueque vio premiada su regularidad para estrenarse líder con dos segundos puestos, un primero y un tercero en una prueba en la que era superado por el balear Joan Carles Cardona, segundo con un punto más. En su mano a mano se coló el local Fernando Lamadrid, ganador de una prueba y cuarto, un tercero y un quinto puestos. Es tercero con cinco puntos más que el líder.

Intratable se mostró Pilar Lamadrid con cuatro triunfos para ser líder destacada, seguida de la americana Hall Farrah.

En la flota Juvenil de la nueva tabla olímpica, entre las chicas, la primera T95 es la balear Naiara Fernández de Bobadilla, y en T85 su hermana Zoe. Los primeros andaluces en esta clase dominada por los baleares, son Alejandro Arauz (CN Puerto Sherry) y Carmen Sahuquillo (CN Sevilla), ambos con la tabla pequeña, en los puestos 22º y 25º absolutos, respectivamente.

También dominan los baleares en Techno sub 17 y sub 15, con Billy Coll en cabeza de los sub 17 con cuatro puntos que suman dos primeros y un segundo. A las puertas de podio está Antonio Cueto (CN Sevilla), quinto. En sub 15 asoman Gonzalo Díaz (CN Sevilla) y Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry), 12º y 19ª, respectivamente.