Pablo Laso: "La decisión de apartar a Heurtel y Thompkins es definitiva"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que "la decisión de apartar al equipo de Thomas Heurtel y Trey Thompkins es definitiva" y que su confianza en los 13 jugadores restantes de la plantilla era "total". "Es una decisión técnica y tengo una confianza plena en el resto de jugadores. No hay mayor historia, bastante tengo con que los demás jugadores lo hagan lo mejor posible", dijo Laso.

A la pregunta de si era el momento más difícil desde que llegó al Real Madrid, el técnico fue claro. "No. En la vida hay momentos buenos y malos. No es un momento cómodo para un entrenador, pero momentos difíciles he tenido muchos", observó.

Laso tuvo que volver a hablar de la decisión de apartar a Heurtel y Thompkins. "Es una decisión mía. Tengo plena confianza en los 13 jugadores que tengo y vamos a volver a ser el equipo que queremos ser", afirmó.

La posibilidad de hacer un fichaje en el puesto de base parece poco probable. "Están Sergi (Llull), Nigel (Williams-Goss) y Juan (Núñez). Tengo bien cubierto el puesto y luego están Alberto (Abalde), Adam (Hanga) e incluso Rudy (Fernández) y Fabien (Causeur). No hemos hablado de la posibilidad de fichar a nadie, aunque la obligación del club es estar atento al mercado", finalizó Pablo Laso.

El motivo

Aunque el entrenador blanco no aclaró el motivo de la salida del equipo de ambos jugadores, la decisión coincide con la publicación por parte de la prensa griega de que ambos jugadores fueron pillado volviendo de fiesta por la mañana antes de enfrentarse a Panathinaikos en la Euroliga.