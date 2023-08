La importancia de un ariete como En-Nesyri

ENHORABUENA a los que no madrugaron porque el Sevilla-Betis de ayer en México no aportó nada nuevo. El madrugón no mereció la pena salvo por el formidable gol de En-Nesyri y el paradón de Bono a Juanmi. Por lo demás, nada que mereciese la pena aunque lógicamente el sevillista recibiese el premio de ganarle al Betis, que no es poco. Pero fue un partido espeso, sin ritmo, con más posesiones blancas y más ocasiones verdes.

Curiosamente ganó el equipo que aprovechó su ocasión y a través de un mejor control del juego. Otra curiosidad es que en el Betis no apareciese su mejor seña de identidad, que es la de tener más tiempo el balón que el contrario. Fue un partido en el que Pellegrini apostó por más titulares que Mendilíbar y posiblemente estaríamos hablando de otra cosa si Borja Iglesias, que no está para nada, hubiera aprovechado el caramelo que le puso Luiz Henrique sólo para empujarla.

Por cierto que Luiz Henrique fue el mejor futbolista bético hasta que lo echó del partido una entrada improcedente de Montiel. Y todo iba a decidirse en el alargue y al poco de que Mendilíbar hubiese puesto sobre la mesa lo mejor de su armamento. La entrada en escena de Acuña, Ocampos y En-Nesyri iba a ser crucial para el triunfo, pues ya el ariete marroquí estuvo a punto de atinar con la red en un testarazo que alcanzó mediante el vuelo sobre el nido bético.

Es la aparición de En-Nesyri lo mejor de un partido en el que el Betis parece haber entrado en una dependencia no positiva de William Carvalho. El luso juega andando, las transiciones son muy lentas y, además, pierde muchos balones en zona de riesgo. Fue este derbi transoceánico un episodio más en este tiempo de laboratorio, pero que dejó bien claro las carencias en ataque del Betis y la tremenda importancia de En-Nesyri en el Sevilla contemporáneo. Ya falta menos.