La impresión es que ya abrió el mercado

AUNQUE resta tiempo para que se abra la ventana del mercado invernal, la rumorología empieza a desperezarse. En realidad no es que necesite estirar, pues ya todo el año es rico en posibilidad de fichajes. Como todo equipo, unos más otros, son manifiestamente mejorables, el apuntalamiento de puntos flacos es una asignatura que no pierde vigencia y así estamos, que vivimos a mediados de noviembre y no cesan los rumores.

Aparte ese Real Madrid, al que su amplia hagiografía no deja de adjudicarle fichajes, mayormente de cuanta nueva estrella surge en el universo fútbol, o de ese Barça que alterna las tribulaciones económicas con la busca de un nuevo Sergio Busquets, está también todo el arco que compone la elite del fútbol español. Y en esa elite entran los más cercanos a nosotros, ese Betis que ha de reforzar su defensa y un Sevilla que bien debiera apostar por alguien que sepa mover los muñecos.

Mover los muñecos es como el inolvidable Rogelio calificaba al futbolista que es capaz de organizar las maniobras de un equipo y bien haría el Sevilla en ir a por un regista que se complemente, por ejemplo, con Rakitic. Y es que el fútbol del equipo blanco adolece de maniobrar pacientemente, que no siempre, ni siquiera a menudo, el recurso del centro al área o a lo que salga es positivo por muy especialista que sea En-Nesyri a la hora de cazar balones llovidos del cielo.

También el Betis se aparece sensiblemente mejorable, sobre todo en sus flancos defensivos. Ni a babor ni a estribor desprende confianza y si es cierto que Miranda acaba yéndose, la ocasión la pintan calva para fichar un defensa que defienda. Y es que aunque deslicen que es muy del gusto de Pellegrini, Abner no parece maduro para jugar en el Betis aparte de ocupar plaza de extranjero. En fin que estamos a mediados de noviembre y el mercado para haber abierto ya.