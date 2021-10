Laporta: "Posiblemente el cese de Koeman llega tarde"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que "posiblemente el cese de Koeman llega tarde" en la rueda de prensa conjunta que dio con el nuevo entrenador interino, Sergi Barjuan, este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Igual lo hubiese tenido que decidir antes, pero creo que se merecía un margen de confianza y recuperar los lesionados. Asumo la responsabilidad de la decisión", explicó Laporta ante los medios de comunicación.

Según el máximo mandatario, "Koeman asumió el cargo en un momento muy complicado, ha sido un hombre de club y además se lleva una Copa del Rey en su palmarés". Así, "si no ha continuado más tiempo es porque los resultados han decidido", sentenció.

"Nuestra opinión, compartida con la dirección técnica, era que la situación era insostenible y que si se alargaba nos podíamos alejar de nuestro objetivo esta temporada, ganar títulos", consideró Laporta.

Respecto a quién puede ser el sustituto, con Xavi Hernández en el punto de mira, Laporta no quiso mojarse en un principio: "Las prisas no son buenas consejeras en este tipo de decisiones. Mantendré la reserva de las opciones que tenemos porque creo que no actuaríamos como profesionales".

Pero preguntado por la opinión que tiene del excapitán azulgrana como entrenador, dijo que "Xavi está en un proceso interesante, evolucionando muy bien" y que tiene "muy buenas referencias" de él. "Hablo con él muy a menudo, conozco perfectamente su opinión sobre lo que se tendría que hacer", admitió Laporta.

A pesar de que Xavi fue el gran nombre del candidato Víctor Font, Laporta explicó que "también" habló con él "durante la campaña" y que "nunca se ha cortado la comunicación" entre ellos. "Pero le comenté que nuestra intención era que Koeman cumpliera su contrato", puntualizó.

Sobre la decisión de escoger al entrenador del filial como interino, el presidente azulgrana argumentó que "Sergi es un hombre de club que tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajo". Según Laporta, "asumir la dirección técnica del primer equipo ahora mismo tiene cierta complejidad y él conoce muy bien la plantilla".

El máximo mandatario del Barça considera que el equipo aún tiene opciones de lograr títulos a pesar de los malos resultados de este inicio de temporada: "La Liga está abierta y vamos a luchar por ella. En la Champions queremos seguir vivos y, en principio, quien estará sentado el martes en el banquillo ante el Dinamo de Kiev es Sergi Barjuan".

Barjuan: "Quiero que la plantilla recupere la alegría"

El nuevo entrenador interino del Barcelona, Sergi Barjuan, explicó que quiere que "la plantilla recupere la alegría" en la rueda de prensa conjunta que dio con el presidente Joan Laporta este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Quiero que los jugadores tengan ganas de ir a jugar. Es difícil trabajar cuando juegas partidos cada tres días, pero hoy he querido poner los criterios con los que jugar contra el Alavés. La forma de jugar no variará porque los jugadores son los mismos, pero sí algunos conceptos tácticos que creo que pueden ser una solución", expuso Barjuan.

Respecto las opciones de que Ousmane Dembélé vuelva a una convocatoria ante el Alavés después de su lesión en la Eurocopa con Francia, el técnico fue optimista: "Dembélé ha entrenado con normalidad y tiene opciones de volver".

En cambio, descartó a Ansu Fati para el partido de este sábado en el Camp Nou: "No ha entrenado y es imposible que esté disponible ante el Alavés".