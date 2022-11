Un ‘maracanazo’ que activa el cotarro

Esto se anima con el primer maracanazo de este tan atípico Mundial. Aunque tenemos la experiencia de Sudáfrica cuando la que se proclamaría campeón caía en el debut ante Suiza, sin duda alguna que el tropiezo de ayer de Argentina le da a la competición un plus de animación. Caer ante Arabia Saudí no estaría en la mente del argentino menos optimista, pero todo fue a través de un partido en el que el artilugio demoníaco tuvo mucho que ver.

Tras adelantarse en el marcador gracias a un penati que sólo vio el VAR, el mismo invento le anularía tres goles a los argentinos, mayormente anulados por el espacio que ocupa el bigote de una gamba. Claro fuera de juego de Messi en el primero y como lo que siempre fue en línea ahora es fuera de juego, ahí la desesperación de Lautaro en particular y de toda Argentina en general. Claro que a esas alturas ni a imaginar que los saudíes iban a darle la vuelta a la tarde.

La experiencia de España en Sudáfrica debe servirle a la albiceleste para que el claro objeto de deseo que el Mundial es para Messi no se descarte de antemano. Está el gran astro con esa asignatura pendiente que es ganar un Mundial, es en la quinta edición que protagoniza y lo cierto es que empezar cuesta arriba provoca que no haya margen para más errores. Esperan México y Lewandowski y no tiene Argentina opción ninguna a un nuevo desliz, absolutamente ninguna.

De todas formas pienso que Argentina ha llegado a este Mundial muy sobrevalorada y quizás pase que no haya mal que por bien no venga y este batacazo le sirva para bien. Pasará lo que tenga que pasar, pero este maracanazo sirve, entre otras cosas, para animar el cotarro, que estaba demasiado mustio y ciertamente artificioso. Y como la distracción se ha activado, para hoy se multiplica con la aparición de España esta tarde frente a la Costa Rica de Keylor y Campbell.