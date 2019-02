"Soy de los mejores de mi generación"

Alejandro Valverde ya tiene asumido que llevar el maillot arcoíris de campeón del mundo tiene alguna "incomodidad" que otra, pero el murciano lo lleva con orgullo y paciencia infinita. Se encuentra en Abu Dhabi, en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde espera levantar los brazos por vez primera con tan insigne prenda. El esloveno Primoz Roglic es el primer líder del Tour de los Emiratos Árabes Unidos tras el triunfo de su equipo, el Jumbo Visma, en la contrarreloj inicial disputada en Al Hudayriat con un recorrido de 16 kilómetros, en los que el cuadro vencedor rodó a una media de 57 km/hora.

En la ceremonia de apertura de la única carrera del World Tour en Oriente Medio el murciano fue la estrella, el centro de las miradas. A su edad, 38 años, pocas cosas le alteran la tranquilidad. Se siente "mayor que los jóvenes en edad, pero con la misma ilusión", y si le dieran a elegir otro sueño elegiría el Tour de Flandes, la carrera "inalcanzable".

¿Diferencias en este inicio de temporada y la del pasado curso? "Ahora tengo más compromisos; por lo demás, todo muy similar, casi todo igual. Eso sí, ahora estoy mucho más tranquilo, con menos ansias de victoria. El año pasado venía de una lesión importante y tenía incógnitas, ahora afronto todo con calma, aún no he ganado pero he sido segundo, y todo llegará. Siempre es bueno un poquito de presión, pero la obsesión no es buena", explícó Alejandro Valverde.

"Me gustaría ganar el Tour de Flandes, es una carrera que me ilusiona mucho, es preciosa. La he visto siempre lejana, una carrera difícil de ganar, pero voy para 39 años, ya es algo tarde, pero un buen momento para hacerla, además con el arcoiris", avisó el murciano.

"Me considero un gran ciclista, uno de los mejores, pero hemos tenido a Miguel Indurain, a Alberto Contador, con palmarés muy importantes, también a Purito Rodríguez... De mi generación, uno de los mejores", analizó el ciclista.