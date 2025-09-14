El Morón se lleva el derbi ante el Caja 87 (78-75)

La temporada arrancó de forma oficial con el partido de la primera jornada de la Copa de España entre el CB Morón y el Caja 87, que acabó con triunfo local por 78-75. Ante la presencia de un centenar de aficionados cajistas desplazados a la localidad aruncitana, el partido supuso el primero de los tres envites que ambos conjuntos disputarán en la fase de grupos de la competición.

El encuentro comenzó con un parcial inicial 7-0 del equipo local, cortado con un triple de Bertain que supusieron los primeros puntos de la temporada cajista. En unos primeros minutos de poca producción ofensiva de ambos conjuntos, sería Rafa Santos desde la dirección quién encontraría vías en ataque (11-7 min. 7). El cuarto concluiría con un 16-9 tras triple de Jiménez.

El segundo cuarto comenzaba con una marcha más de Insolac Caja 87. Un par de canastas en la pintura de Cecilia y Latorre apretarían el tanteo en apenas dos minutos, y un carretón de Bertain y una bandeja fácil de Djedovic dejaban un 0-8 inicial cajista que daba la vuelta al marcador. (16-17 min. 15). El equipo local se repuso del primer impulso verdirrojo con un Chabi Yo protagonista (27-24 min. 18). El partido se marchó al descanso con un 32-31, luego de unos tiros libres de Williams que dieron ligera ventaja a Morón al entretiempo.

El tercer cuarto daría inicio con poca producción ofensiva, y un punto más de acierto en el equipo local de la mano de Javi Marín, respondiendo Djedovic en los cajistas (36-34 min. 24). Un atinado Chabi Yo en Morón hacía rascar rentas a los locales a mediados del periodo (41-34 min. 25), y el equipo cajista se reponía del dúo balcánico formado por Jankovic y el capitán Nedim (51-46 min 28). El cuarto acabaría con un 55-53 y todo por decidir tras un último impulso cajista con la firma de Garvin Clarke.

El último periodo daría comienzo con los verdirrojos recuperando la ventaja tras una canasta de Cecilia y un buen hacer de Latorre bajo los aros (59-61 min. 34). El partido marchaba frenético en ambos aros, y tras dos triples seguidos de Josep Franch, los cajistas sumaban una renta de +8 generando la locura en los más de 100 desplazados a Morón (62-70 min. 36). Pero Morón no había dicho la última palabra, y aupados por un Burgos muy acertado desde fuera, se colocaban a uno a minuto y medio para el final (74-75 min 38). Después de una canasta de Chabi Yo que les ponían por delante, dos tiros libres de Alo Marín fueron el cerrojo a un encuentro muy igualado que se quedó en casa de Morón tras un triple de Djedovic que pudo forzar la prórroga sin suerte (78-75).