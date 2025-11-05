Muere de un infarto un entrenador durante un partido de fútbol

El entrenador bosnio del FK Radnicki 1923 se desplomó en el minuto 21 del encuentro ante el Mladost

Una tragedia sacudió la primera división serbia este lunes cuando Mladen Zizovic, entrenador bosnio de 45 años del FK Radnicki 1923, falleció tras sufrir un infarto durante el partido contra el Mladost. El técnico se desplomó cerca del banquillo en el minuto 21 del encuentro, generando momentos de extrema tensión en el estadio mientras los servicios médicos intentaban reanimarlo sin éxito.

Pese a los esfuerzos por salvar la vida del técnico en el propio terreno de juego, Zizovic tuvo que ser trasladado urgentemente a un centro hospitalario. El partido continuó momentáneamente hasta que llegó la noticia de su fallecimiento, lo que dejó consternados a jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos.

La Federación Serbia de Fútbol expresó sus condolencias mediante un comunicado: "La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística".

La reciente incorporación al banquillo serbio

El fallecido entrenador había sido nombrado técnico del FK Radnicki 1923 recientemente, el 23 de octubre, apenas unas semanas antes del fatal desenlace. El encuentro frente al Mladost representaba apenas su tercer partido al frente del equipo serbio, lo que añade un componente especialmente trágico a su repentina muerte. La noticia ha generado numerosas muestras de condolencia en el fútbol balcánico, donde Zizovic era una figura respetada.