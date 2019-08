Una remontada que fraguó un título mundial

Cuerpo: Un Mundial no se gana en un día, y eso bien lo saben los dos protagonistas del último. Después de que los defensores del título empezasen como un tiro con cinco primeros puestos en las cinco primeras regatas, Pedro y Martín no se rindieron en ningún momento y siguieron peleando por un título que, al final, acabó llegando. “No era nuestro primer Mundial, pero sabíamos que habría gente muy potente y que no podíamos relajarnos lo más mínimo”. Además, en la sexta jornada sufrieron una descalificación por unas protestas del bote italiano, algo que los dejó, prácticamente, sin ningún margen para tener más despistes, pero eso no los haría recular. Con tan sólo dos jornadas por delante, subieron hasta la tercera posición faltando la última regata, y ahí fue donde se fraguó la verdadera remontada. En la última regata la clave fue “saber donde estábamos durante todo el tiempo”. Según asegura Pedro, pensaron en no darse por vencidos. “Sabíamos que tendríamos la opción y no podíamos darnos por vencidos, ellos eran los que tenían la presión de mantener su título y sabíamos que alguna opción íbamos a tener”. Luego, la sensación de haber conseguido un campeonato mundial absoluto dice ser muy intensa pero breve. “Pasó todo muy rápido, se te pasa todo volando, todo el año trabajando para este momento”. Por eso dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, porque un título de este calibre no se consigue esperando resultados, sino trabajando muy duramente día tras día y preparándolo todo a conciencia para conseguirlo.