El nuevo 'walkie' de Luis Enrique

Luis Enrique siempre se ha caracterizado por introducir novedades tanto tecnológicas como de dirigir en altura en los entrenamientos desde que dirigía al Celta y antes a la Roma. En la sesión preparatoria del martes de la selección española, la Federación enviaba un vídeo con la última novedad introducida por el asturiano. El aparato no es nuevo, era un walkie-talkie pequeñito, lo diferente es que estaba conectado a sus futbolistas a través de un aparato que iba en las espaldas de éstos junto a los ya tradicionales chalecos que controlan toda la actividad física de los jugadores.

Según el vídeo aportado por el gabinete de comunicación de la Federación Española, se observa cómo Luis Enrique se dirige antes de comenzar la sesión preparatoria a los internacionales y les explica que es un elemento sólo para proteger su voz de tantos gritos y poder dar las correcciones y órdenes oportunas desde el andamio en el que suele dirigir los entrenamientos en altura.

"Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos", anunció el seleccionador en el gimnasio a sus jugadores antes de que cada uno añadiese un pequeño dispositivo a sus chalecos.

Ésta era la primera de las aclaraciones de Luis Enrique para sus internacionales y después insistía en que es "para daros órdenes y consignas en posibles correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás", concluyó con su tradicional sentido del humor Luis Enrique en su conversación previa con los jugadores.

En el vídeo que difundió la Federación Española en sus redes muestra a Luis Enrique poniendo en práctica el transmisor, dando consignas de posición a Koke, a Morata en la presión y a Gavi en sus funciones en el centro del campo. También comunica al capitán Busquets una orden para dar a los centrales en la posesión de balón en el arranque de la jugada.