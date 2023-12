El perjuicio de fichar futbolistas africanos

ESTROPICIO descomunal el que la Copa Africana de Naciones, que es así como fue bautizada, el que le hace a los equipos europeos que cuentan con futbolistas de ese continente en sus planteles. Estropicio general de enormes dimensiones y estropicio en particular según miramos al fútbol según Sevilla, que va a verse capitidisminuido durante toda la cuesta de enero y parte de la de febrero, que también se presenta empinada.

Senegal duda si convocar a Sabaly, un futbolista que casi ha jugado más con Senegal que con el Betis en todo el tiempo que estuvo en la plantilla verdiblanca. O sea que en este caso, el perjuicio sería menor, pero también perjuicio para la causa. Pero es la convocatoria marroquí la que más percute en los intereses de los nuestros, pues nada menos que tres futbolistas de calado se van de Sevilla a competir con su país a partir del día 17, fecha fijada para su debut con Tanzania.

Anda el Sevilla luchando por lograr que su primer goleador, ese En-Nesyri tan importante en muchas de las conquistas sevillistas, pues jugar el día 4 ante un visitante tan fuerte como Athletic Club es vital, como ven vital los vascos el concurso del mayor de los Williams, también convocado por Ghana para este evento. Y si nos fijamos en el Betis, el daño es aún mayor, pues Marruecos se lleva a dos de una sola tacada y uno de los casos se antoja tremendamente perjudicial.

Se lleva Marruecos a Chadi Riad y a Ez Abde, dos futbolistas importantes y que en el caso del central es perjuicio máximo. Los pocos efectivos que Pellegrini tiene para el vitalísimo puesto de defensa central se debilitan con la llamada a Chadi. No es de recibo este descalzaperros generalizado y que puede hacer recapacitar al fútbol para pensarse si fichar a futbolistas que cada dos años son utilizados durante un mes no por sus clubes, sino por sus países. ¿FIFA no tiene nada que decir?