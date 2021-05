El Betis Futsal cayó en un competido partido ante el Palma Futsal, ahora líder provisional, por 1-0, en un choque en el que tras ser dominado en el primer tiempo mereció más suerte en los últimos 10 minutos para perder buena parte de sus opciones de alcanzar unos históricos play off en su primera temporada en Primera División.

Aguantó bien el pulso el Betis en la primera parte, ante un Palma que dominó y buscó con más ganas la portería rival, mientras que a los de Juanito Cupim les costaba salir y acercarse a la portería contraria.

En el minuto 6 avisaron los locales con una falta al borde del área, con todos los verdiblancos, esta vez de azul, casi bajo palos junto a Nico Sarmiento. El disparo fuerte de Raúl Campos dio en la espalda de Rubén Cornejo. El portero argentino detuvo poco después el tiro raso de Marlon, antes de que Raúl Campos estrellase un disparo desde la derecha en el palo.

Apretaba el cuadro insular, pero el Betis empezó a tener más el balón, con posesiones más largas, aunque lejos de la zona de peligro, ya que el Palma tapaba bien las vías de ataque. Poco el duró el control a los béticos y Sarmiento tuvo que aparecer de nuevo para evitar que Igor acertara en el mano a mano. Y cuando no era el cancerbero argentino era el poste el que evitaba el gol, como en otro remate de Lolo. La mejor ocasión visitante llegó ya en el último minuto antes del descanso, cuando Chaguinha falló un claro uno contra uno que Fabio le adivinó.

La segunda parte no varió el guión de los primeros 20 minutos y el dominio del Palma tuvo premio en el minuto 23 cuando Higor aprovechó el rechace de Sarmiento a su primer disparo para marcar con una volea y abrir el marcador.

No reaccionó el Betis, que bastante hacía con repeler los ataques insulares y evitar, con un gran Sarmiento en la portería, que la diferencia se ampliase en el marcador ante el asedio local. Pero Palma no marcaba y el 1-0 dejó con vida al Betis, que desde el minuto 35 dio un paso adelante. El canterano Charly, en una ación personal, Bocao, con un potente disparo que se estrelló en el palo, y Éric Pérez, que aprovechó la asistencia de Burrito para superar al meta Fabio, aunque suremate se fue fuera por poco, avisaron.

No tardó mucho Juanito en usar a Borja Blanco como portero-jugador. El balón era bético y Rubén Cornejo lo intentó dos veces con disparos lejanos que encontraron la reacción de Fabio bajo los palos. Burrito y Chaguinha, con un tiro lejano, tuvieron las últimas ocasiones, pero no encontraron portería y al Betis se le complica el play off con sólo un partido por delante.