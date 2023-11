La portería bética acapara la atención del derbi

LLEGÓ, llegó, ya estamos en el Día D más D para el fútbol según Sevilla, colisionan los vecinos rivales de toda la vida y en esta ocasión aparece el Betis nueve puntos arriba con la noticia confirmada de que será el portero del filial el que defienda su integridad. Es la lesión de Claudio Bravo la noticia más determinante que da este tiempo de vísperas, lo que unida a la de Rui Silva, hace que cobre una relevancia muy especial.

Pero como todo problema sin solución deja de ser un problema, he ahí un derbi que como todos llega cargado de incertidumbre. Pronosticar no tiene sentido y ahí aparece con una característica bien definida y es que la ocasión se ve ideal desde la óptica sevillista para la necesaria catarsis en la que se cambie el rumbo. Serviría, además, para asentar la figura de un Diego Alonso que aún no sabe a qué sabe una victoria como máximo responsable de la vida y milagros del Sevilla.

Lo cierto es que ambos llegan a este Día D con las sensaciones muy distintas. La actuación del Sevilla en Londres fue la gota que colmó el vaso de una decepción acumulada, mientras que el Betis aparece eufórico por su buena trayectoria liguera y la muy excelente que observa en la competición continental. Pero nada de eso incide en el desarrollo de un derbi, ese partido que tantas veces se resuelve por la rentabilización del error ajeno y por detalles más o menos exógenos.

Queda claro que la experiencia dice que un Sevilla-Betis suele ser un conglomerado de circunstancias que no siempre le hablan de tú al propio fútbol. Los derbis son ricos en fallos arbitrales, expulsiones, autogoles y errores más o menos groseros que a la postre definen el resultado. Y esta tarde en el coliseo de Dato se representa un nuevo acto del partido de partidos para el fútbol según Sevilla con el dato novedoso de que una de las porterías acapara la atención. Fútbol, en fin...