El presidente del Ceuta atribuye a un técnico del Betis un intento de soborno

El presidente de la AD Ceuta FC, Luhay Hamido, ha atribuido a un técnico de los escalafones inferiores del Betis el intento de soborno denunciado la pasada semana por dos jugadores del equipo ceutí para que se dejasen ganar en el partido de la última jornada del Grupo X de Tercera, el pasado domingo.

Los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando dos jugadores de la Agrupación Deportiva Ceuta FC comunicaron a sus dirigentes que mediante llamadas telefónicas les habían hecho esa propuesta para el el decisivo choque frente al Betis Deportivo, en el que ambos se jugaban la fase de ascenso, informó el diario digital Ciudad Deportiva.

El presidente de la entidad ceutí reconoció este lunes, en una entrevista con Radiotelevisión Ceuta (RTVCE), que la Liga de Fútbol Profesional instó al Ceuta a denunciar el caso en los tribunales, pero que el club prefirió no hacerlo y superar al filial bético en el campo, como finalmente sucedió al vencerle por 2-0.

Hamido confirmó, sin desvelar su nombre, que fue un exfutbolista del Betis y de la antigua Agrupación Deportiva Ceuta a finales de los 80, que ahora trabaja en las categorías inferiores el Betis, quien telefoneó a sus jugadores para hacerles la propuesta.

"Cuando me llamaron para decírmelo y me pusieron una grabación de la llamada realizada, quisimos ponerlo en conocimiento de los medios y de la Federación de Fútbol de Ceuta. Me llamaron de LaLiga por si quería poner denuncia judicial, pero dijimos que íbamos a ganarlo en el verde", como así ocurrió, explicó el dirigente del Ceuta.

Con su triunfo sobre el Betis Deportivo, el conjunto ceutí se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B como segundo de su grupo y dejó fuera de la liguilla al filial bético.

"Quiero creer que el Betis, según me han dicho sus directivos, no tiene nada que ver en esto, que haya sido un hecho aislado de una persona cercana o que trabaja en el club, y que el club tomará medidas respecto al tema", añadió el presidente del equipo ceutí.

Hamido dejó claro que, en cualquier caso, no fue "ninguna broma, ni mucho menos", y dijo que, "si no fuera cierto", el Betis los "hubiese denunciado" y que sus dirigentes "lo negaron en su comunicado, pero también decían que si alguien había actuado en su nombre iban a tomar medidas".

En su respuesta, el Real Betis negó "rotundamente su participación en ningún intento de compra de ningún jugador de la AD Ceuta" y anunció que, "en el caso de que alguna persona haya actuado" en su nombre, "el club tomará las medidas legales oportunas".