Un proyecto de valor incalculable

Las dinámicas, por su parte, consisten en comprobar el agarre lateral del coche, aceleración, una vuelta rápida al circuito y resistencia. Para pasar dichas pruebas, antes hay que pasar unas inspecciones técnicas muy fuertes, ya que la seguridad es lo primero en este tipo de competición y es algo que no consiguen la mayoría de los equipos.

De las estáticas son tres, una es la presentacion de un plan de negocio ante supuestos inversores, otra prueba es de costes, justificarlos y demás y, por último, también justificar por qué se ha elegido el diseño en cuestión del monoplaza. “En las pruebas estáticas estamos teniendo grandes resultados porque ahí no influye el presupuesto, sino los conocimientos”, argumenta Gonzalo Armijo, representante del equipo ARUS.

Una vez pasadas esas pruebas de acceso, hay varias para evaluar, en primer lugar, la seguridad. Si el coche no pasa estas comprobaciones, el equipo queda eliminado completamente. Posteriormente el funcionamiento se divide en pruebas estáticas y dinámicas. Todas las evaluaciones se puntúan de manera independiente y después de esto se saca un computo global.

La Universidad de Sevilla, bajo la denominación de ARUS, ya ha presentado seis monoplazas de combustión y dos eléctricos y es el único combinado español que compite en ambas categorías, algo que no está al alcance de muchos.

A lo largo de todo el panorama intercontinental se desarrollan diferentes pruebas, las cuales tienen un método de acceso a las que no todas las universidades pueden hacer frente.

En búsqueda de patrocinadores

Las mentes no se compran, pero cuando hay que desembolsar una gran cantidad de dinero por propulsores o piezas aerodinámicas aparecen los problemas. De momento, los únicos que apoyan la causa son el Ayuntamiento de Sevilla, Endesa y la Cámara de Comercio, además de la Universidad, por lo que las inversiones que puede realizar ARUS no son mayúsculas en comparación con otros equipos de otros países que cuentan con una mayor liquidez. También cuentan con la ayuda de empresas menores, que no pueden aportar financiación en metálico, pero les ayudan prestándoles sus instalaciones, como talleres, para que puedan innovar e ir probando diferentes modificaciones en los vehículos.