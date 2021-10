Real Madrid: Ancelotti no se opondría a una posible marcha de Hazard

La trayectoria de Eden Hazard desde su llegada al Real Madrid no ha sido precisamente brillante. Las lesiones han marcado el camino del belga desde que abandonara el Chelsea por 100 millones de euros en el verano de 2019 y tan pobre ha sido su aportación que ya se especula con una posible marcha en la próxima ventana de fichajes. El italiano Carlo Ancelotti, técnico del conjunto blanco, reconoció que en el caso de que Hazard desease abandonar el club en el mercado invernal no le forzaría a quedarse y afirmó que "si uno quiere salir, tiene que irse".

Confirmó su plena confianza en el brasileño Vinicius Junior el técnico italiano, que ha relegado al banquillo y a un protagonismo menor a Hazard. Preguntado por el papel del belga y la posibilidad de que pida salir del Real Madrid, Ancelotti dejó un mensaje claro.

"Está claro que tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador en general, nunca en mi carrera como entrenador he forzado a quedarse a un jugador que quiere salir. Si uno quiere salir, tiene que irse", manifestó en rueda de prensa.

La acumulación de partidos y la fatiga que ha mostrado Vinicius en los dos últimos partidos, no provocará su descanso, según admitió su técnico.

"Creo que Vinicius está bien, es muy joven y recupera mejor que otros. El aspecto físico el día que tenga problemas o que no mantenga su nivel de forma, puede ir al banquillo pero ahora estamos satisfechos con él, con sus partidos y seguirá salvo descanso o que no mantenga su nivel", reconoció.

"Necesitamos trabajar el aspecto defensivo"

Por otro lado, y ya centrado en lo puramente deportivo, el técnico admitió que su equipo está encontrando problemas en "el aspecto ofensivo", que deben trabajar para mejorar y tras el empate sin goles ante Osasuna, reconoció que debe encontrar una fórmula para jugar en algunos momentos con dos delanteros.

"Necesitamos trabajar el aspecto ofensivo. Ante el Sheriff y Osasuna hemos tenido ocasiones, pero tenemos que finalizar mejor; no solo meter centros, hay que posicionarse mejor en el área de penalti, meter más jugadores dentro cuando vamos a centrar, moverse mejor cuando tienes el balón. Se puede mejorar", afirmó.

Pese a que tras reaccionar a su primer bache de resultados regresando al 4-3-3 como sistema, Ancelotti dijo que era como jugaría toda la temporada, tras lo vivido ante un rival que apuesta por un planteamiento defensivo como Osasuna, reconoció el técnico madridista que debe encontrar variantes.

"El sistema no es innegociable, se puede cambiar. Estoy convencido de que es el sistema en el que los jugadores están más cómodos y me gustaron sobre todo en perfil defensivo. Podemos seguir así aunque puede haber momentos de los partidos, al final, que un delantero más puede ser útil en el área junto a Benzema", dijo admitiendo que en el último partido podría haber tirado de Luka Jovic o Mariano Díaz.

Centrado ya en la visita al Elche, Ancelotti admite que "el aspecto físico no es determinante" y da mayor importancia al "compromiso que el equipo ha mostrado los últimos partidos". Confirmó que el croata Luka Modric está perfecto para volver a jugar tras ausentarse el miércoles. "Está bien, ha entrenado y va a jugar mañana sin problema. Se quedó fuera por precaución, tenía una molestia pero era por cansancio", dijo

No extendió la queja arbitral del último encuentro, tras un penalti no señalado a Vinicius y un añadido de cuatro minutos pese a las pérdidas de tiempo del rival, y defendió la presencia del VAR en el fútbol.

"Hay mucho lío con árbitros, VAR, penaltis, tiempo añadido... en general, los finales de partido son muy interrumpidos y no es problema del árbitro, es del fútbol y tenemos que arreglarlo. El tiempo efectivo puede ser una solución pero es verdad que no hay un fútbol lineal en los finales, hay muchas interrupciones y eso no es bueno para el espectáculo", reflexionó.

"Estoy convencido de que el VAR es un buen invento, ha arreglado cosas objetivas como el fuera de juego, en otras cosas subjetivas como las manos es más complicado. Le está haciendo bien al fútbol porque la polémica ya estaba antes y ha arreglado muchas cosas", opinó.

Donde Ancelotti piensa que las nuevas normas son un error es en el fuera de juego, exactamente en la acción que le costó la final de la Liga de Naciones a España ante Francia, cuando Mbappé sacó provecho de su posición adelantada por el intento de Eric García de cortar el pase y tocar el balón.

"Hay algunas normas que son complicadas como la de fuera de juego de los últimos tiempos. No es justa en mi opinión porque si un jugador parte en fuera de juego lo es, en el resto es más complicado y al final es una interpretación arbitral", afirmó.

Por último, a la espera de que se cierre la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, Ancelotti aseguró que le conoce "muy bien como jugador" y le deseó "lo mejor como entrenador".