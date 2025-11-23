El Real Madrid pide perdón a Andre Silva por 'matarlo' en su Asamblea General
En un vídeo proyectado en memoria de personalidades fallecidas incluyó al futbolista del Elche al confundirlo con el hermano de Diogo Jota.
Florentino Pérez volverá a promover la Superliga y reclamará daños a la UEFA
El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, pidieron disculpas por un error cometido en un vídeo proyectado en la Asamblea General Ordinaria del club, cuando entre las personalidades fallecidas confundieron al jugador del Elche, André Silva, con el hermano de Diogo Jota.
"El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", publicó el club en su cuenta oficial en X.
Durante la Asamblea General, el propio Florentino Pérez quiso expresar las disculpas antes de responder a las preguntas de los socios tras el informe del presidente como primer punto del orden del día. El presidente lamentó un "error humano" en la confusión de los dos futbolistas.
También te puede interesar
Lo último