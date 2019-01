Una remontada en verdiblanco para seguir creyendo

El Betis Futsal encaraba un compromiso importante en Amate ante ElPozo Murcia B y lo solventó con victoria. Fue un encuentro vibrante en el que los verdiblancos llegaron a estar dos goles por debajo. Una gran segunda mitad les valió la remontada.

Tras el empate cosechado la semana pasada ante el Mengíbar, el conjunto comandado por Daniel Ibañes no quería dejar escapar los tres puntos. Aunque sabía que no sería fácil, pues recibían a un equipo de la zona noble de la tabla. Los murcianos dejaron claro que no lo iban a poner fácil en un inicio muy agresivo. Apenas se habían cumplido cinco minutos de encuentro cuando Cobarro castigó una pérdida bética en media pista para colocar a ElPozo por delante.

El tempranero tanto fue un golpe anímico para los verdiblancos, pero la respuesta no se hizo esperar. Daniel Ibañes utilizó la carta del portero-jugador y Cidao aprovechó un recorte para perforar la escuadra derecha de la portería de Guillamón y poner las tablas en el marcador. Sin embargo, el alivio duraría muy poco para el conjunto bético, pues Isma volvía a darles ventaja a los murcianos al culminar una jugada ensayada excelentemente ejecutada por el equipo de Josan González. Para colmo, sólo unos minutos después, ya al filo del ecuador, los visitantes lograban un tercer tanto a través de Shimizu, que cazó un balón cuando Cidao aún no había regresado a su portería y hacía el 1-3.

Ese tercer tanto llegó instantes antes del descanso y en vez de significar un mazazo para los verdiblancos, fue la puntilla que ayudó a los béticos a dar un paso al frente en la reanudación y comenzar a iniciar la reacción. Fue así como empezaría a cocinarse la remontada. Borja Blanco definía una jugada a balón parado para dar esperanzas a los locales nada más reanudarse el duelo. Su gol en el minuto 22 era reforzado con un tercer tanto verdiblanco en las botas de Burrito dos minutos más tarde.

El empate ya estaba en el marcador y era hora de buscar el triunfo. Porque el cuadro de Daniel Ibañes quiso más y lo demostró sobre el parqué. Un saque en corto tras un córner llegó a las botas de Ivi, que golpeó con la zurda para adelantar al cuadro bético por primera vez en el partido.

El quinto gol fue para Víctor López, que cerraba el encuentro en los últimos segundos. Victoria de prestigio y tres puntos más en la lucha por el ascenso.