Un resbalón en el cross impide avanzar a Gaviño

No está teniendo suerte el jinete sevillano Francisco Gaviño en el Campeonato del Mundo para caballos jóvenes, que se disputa en la localidad francesa de Le Lion d'Angers, ya que en la prueba de cross un resbalón de su caballo antes de un salto le costó una penalización de 20 puntos que lo dejan en el puesto 32 en la prueba de doma clásica para los ejemplares de seis años.

Si el primer día el hispalense, ya con el billete a os Juegos de Tokio en el bolsillo como el más joven de los participantes, arrancaba en la trigésima cuarta posición después de totalizar 40.7 puntos al finalizar su su actuación montando a Ultrasource del Cerro en la prueba de doma, ahora es trigésimo segundo con un total de 75.1 puntos después de la especialidad de cross-country

"No estoy descontento. En la prueba de saltos tuve una penalización de 20 puntos por un parón en un obstáculo. Antes del 6A el caballo se resbaló y se quedó sin galope muy cerca del salto y ya sin impulso no lo pudimos superar. Ha sido mala suerte de resbalarnos justo en ese sitio. Ha sido una pena, porque el caballo ha estado increíble, ha saltado muy bien todo lo demás. Son cosas que pasan. Me está pasando todo lo malo en este concurso. Lo buenos es que el Ultrasource del Cerro ha mostrado muy buena actitud y aptitud también en su primer cross de nueve minutos, que son casi 5 kilómetros de recorrido. Tiene muy fondo y ha recuperado bien a ver si mañana tras la segunda inspección veterinaria la prueba de salto en pista va mejor para acabar con buen sabor de boca. No estoy descontento, pero sí triste por la mala suerte del resbalón", indicó Gaviño, que espera firmar en la última prueba "un cero" para terminar con las mejores sensaciones posibles.