La retirada de Barty golpea fuerte al tenis

La sorprendente retirada de Ashleigh Barty, número 1 del ranking de la WTA y que deja el tenis a los 25 años por agotamiento físico y mental, dominó ayer las conversaciones en el Masters 1000 de Miami.

"Ya saben que me gusta llorar así que estuve llorando un rato largo", dijo la polaca Iga Swiatek en Miami, según la web oficial de la WTA. "Había mucha confusión en mí, por supuesto. Pero también tristeza porque cuando pienso en una tenista que es realmente completa en términos de físico, mentalidad e inteligencia, siempre pienso en Ash y siempre la admiré. Quiero decir, todavía la admiro", afirmó. La reciente ganadora de Indian Wells, y probable sucesora de Barty ya que era la número 2 del mundo hasta el anuncio de Barty, subrayó que echará de menos en el circuito a la australiana. Por su parte, la británica Emma Raducanu afirmó que Barty "fue una gran tenista" y señaló que "trajo mucha variedad a este deporte". "Respeto mucho eso", apuntó la campeona del Abierto de Estados Unidos el año pasado. La canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández, finalista ante Raducanu en aquel Grand Slam, opinó que Barty será un referente para las tenistas dentro y fuera de la pista. "Simplemente estoy feliz por todo lo que ha logrado y el gran modelo que es no sólo para las tenistas sino también para la próxima generación", indicó.

La número 1 en la WTA recibe apoyos tras su adiós por "agotamiento físico y mental"

Además, la estadounidense Coco Gauff dijo estar contenta porque Barty "se pudo retirar en sus propios términos y no debido a una lesión u otra cosa". Otros tenistas que compiten en Miami acudieron a Twitter para compartir su reacción a la retirada de la ganadora de tres Grand Slam. "Ash, no tengo palabras... De hecho estás demostrando tu verdadera elegancia dejando el tenis de esta hermosa manera. Estoy muy feliz de haber compartido la pista contigo. El tenis no será lo mismo sin ti! Te admiro como tenista y como persona. Solo te deseo lo mejor", dijo la checa Petra Kvitova.

Por su parte, la estadounidense Madison Keys apuntó que Barty no sólo era "una tenista increíble" sino que también era "la persona más amable del circuito". "Ash, qué puedo decir, sabes qué tengo lágrimas, verdad? Mi amiga, te echaré de menos en el tour. Eras diferente y especial y compartimos momentos increíbles. ¿Qué es lo próximo para ti? ¡Campeona de Grand Slam de golf! Sé feliz y disfruta de tu vida al máximo", dijo la rumana Simona Halep.