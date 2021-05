Épico: River Plate vence con 20 bajas por covid y con un jugador lesionado de portero

El River Plate, que sufrió un brote de coronavirus y presentó un once sin reservas y un portero improvisado, logró un heroico triunfo por 2-1 ante el colombiano Independiente Santa Fe para quedar como único líder del Grupo D de la Copa Libertadores de América.

Los tantos de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez antes de los primeros diez minutos del partido le dieron al equipo de Marcelo Gallardo una histórica victoria como local ante un abúlico rival que descontó a través de Kelvin Osorio pero que, tras esta caída, quedó eliminado incluso de la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana.

La condición de heroico en el triunfo millonario radicó en las 20 bajas por coronavirus que sufrió la plantilla de River Plate sumado a un equipo de apenas once jugadores con el lesionado Enzo Pérez en la portería tras el contagio de los cuatro arqueros y la negativa de Conmebol de habilitarle un sustituto.

El River, que venía de quedar eliminado ante el Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, logró un triunfo épico que además lo deja muy cerca de la clasificación a los octavos de final de este certamen.

