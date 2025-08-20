Rosa Márquez se borra de jugar contra "su Betis"

Hoy miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas se disputará el Real Betis-Sevilla de la Copa de Andalucía femenina, en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, en un partido que tenía como principal aliciente la participación del flamante fichaje del Sevilla Rosa Márquez contra sus ex compañeras, pero no será así.

El Sevilla anunció en su página web una lista de 18 jugadoras para el partido anunciado que el resto de las componentes de la plantilla se ausentaban por "pequeños problemas físicos". En el caso de jugadoras como Alicia en la web del club se especifíca su lesión o en el caso de Milla y Jassina Blom vienen lesionados de sus compromisos con la selección.

Sin embargo, en el caso de Rosa Márquez y Esther Martín-Pozuelo, las dos jugadoras llegadas a la entidad sevillista desde el Betis este verano, no se especifíca en ninguna parte cuales son las lesiones que le impedirán estar sobre el verde hoy.

La lista de David Losada para intentar estar en la final del domingo es la siguiente: Sullastres, Cheza, Mercedes, Isa Álvarez, Andrea Álvarez, Fatou Kanteh, Wifi, Iris Arnaiz, Débora García, Alba Cerrato, Gemma Gili, Chantal Hagel, Alice Marques, Alba López, Carla Govantes, Julia Torres, Xenia Barrios y Carmen Durán.