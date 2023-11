Una sabatina sin solución de continuidad

SABATINA prometedora así que sean las cuatro y cuarto de la tarde con hora de caducidad sobre las ocho y media, ya noche cerrada. Sin solución de continuidad, Betis y Sevilla a escena para cumplir turno liguero, como anfitrión el primero y de visita el equipo de Diego Alonso con la perentoriedad añadida de ganar en Liga de una vez. Esto último con permiso de Domingos, el huracán que suplirá a Ciarán en la tarea de limpieza natural.

Soplan fuertes sobre las rías gallegas esos vientos y a la capital de las Rías Bajas va un Sevilla que sólo ganó dos veces, ambas en casa y ante Almería y Las Palmas. Lo recibirá uno que peor anda, ese Celta de Rafa Benítez que sólo ganó una vez y que llega tras ver cómo le metían la mano en la cartera en Montilivi. Y a Balaídos va el Sevilla con la ausencia de Sergio Ramos, al que tienen entre algodones con vistas a lo del próximo domingo según decline el sol por Eduardo Dato.

Eso será después de que el Betis y el Mallorca hayan solventado su pleito particular. El Mallorca aguerrido de Javier Aguirre visitando a un Betis que recobró la vocación goleadora en ese simulacro de partido que se libró en Almendralejo el miércoles. Ocho puntos es la diferencia que separa al anfitrión del visitante, pero el partido se presenta dificultoso por los obstáculos que suelen poner en liza los equipos que dirige el Vasco, con lo que la cita no se presenta facilona, claro que no.

¿Y qué conclusiones adoptará Pellegrini para la dosificación de prestaciones? Seguro será que el equipo que alinee se parecerá al del miércoles como se asemejan un huevo y una castaña. Volverán Pezzella, Guido, Isco, Ayoze y alguno más de los que no estuvieron en el Francisco de la Hera y en las conjeturas avant match entra de pleno derecho el gigante kosovar Vedat Muriqi, un dolor de muelas para cuantos centrales optan a su anulación. Sábado asaz interesante el que amanece.