La selección, obligada a un cambio radical

Que el máximo responsable dijera que le daba igual haber jugado mal si se acabó derrotando a Georgia no es lo malo. Lo perverso sería que Luis Enrique pensase eso que dice, con lo que el remedio sería más improbable. Por supuesto que el gol de Dani Olmo con la estrecha colaboración de Loria, el guardameta rival, hace que pase al olvido un partido en el que España le regaló todo el primer tiempo a su rústico, corajudo y muy limitado enemigo.

La tarde del Domingo de Ramos pintó fatal para los nuestros y hasta se veía muy cerca una hecatombe como de otro tiempo, como cuando la selección caía en Chipre o en Finlandia. Eran otros tiempos muy distintos, pero en este arranque hacia Qatar 2022 se ha emulado varias de aquellas catástrofes. El empate con Grecia en Granada ya pareció la punta de un temible iceberg, pues se jugaba a nada, vulnerables hasta conceder un gol georgiano, planos en medio y romos arriba.

Veíamos aquello y llegábamos a la conclusión de que en ese experimento había jugadores que llegaron demasiado pronto y otros que no deberían llegar nunca. Afortunadamente, Luis Enrique ajustó piezas, Alba ya vio su corredor expedito y Pedri dijo aquí estoy yo. Tarde, pero el canario lo dijo y España fue otra para que se pusiesen las bases de un triunfo que se hizo esperar más de la cuenta. Menos mal que llegó, por lo que la cita de mañana en Cartuja se ve con mejor cara.

No debería haber problema para que Kosovo hincase la rodilla. Lo lógico sería que esto fuese un monólogo de los nuestros, pero visto lo visto quién sabe cómo se dará la cosa. Tras el milagroso triunfo en Tbilisi, Luis Enrique dijo que qué más daba cómo se consiguió. Seguro que lo dijo con la boca pequeña, pues si el jefe piensa para sus adentros que con ganar es suficiente, mal iríamos. Si jugar bien no garantiza el triunfo ya me dirá qué garantiza jugar como se está jugando.