El seleccionador alemán, Hansi Flick, avisa: "Nos queda una bala ante España"

Hansi Flick, seleccionador de Alemania, que el miércoles se vio sorprendida por Japón (1-2), declaró este jueves en Al Shamal que "esto sigue" y que en su próximo partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 (el del próximo domingo, contra España a las 20:00 horas) tienen "que mostrar" su "carácter"; porque les "queda una bala"; y el margen de error "ya está gastado".

"Claro que queríamos ganar el partido de ayer. Pero hay que dar lo máximo siempre y eso sólo lo dimos en parte. Nos faltaron cosas, sobre todo en los últimos veinte minutos. Aunque esto sigue; y tenemos que mostrar nuestro carácter el domingo (ante España) para tener aún la posibilidad de seguir adelante en el último partido (que les enfrentará a Costa Rica el próximo jueves, 1 de diciembre)", comentó Flick durante la rueda de prensa virtual desde Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano.

Cuestionado por si le había impresionado el 7-0 que el equipo de Luis Enrique le había endosado, en el otro partido del grupo, a Costa Rica, Flick (que hace dos años ganó el sextete al frente del Bayern Múnich), contestó que "claro que" lo había hecho, pero que "no" pudo "ver el partido".

"Estábamos regresando a nuestro lugar de concentración. Pero lo analizaremos ahora. En la rueda de prensa final (previa al partido de España) les podré decir si me impresionó o no", apuntó el seleccionador de Alemania, que se enfrentará a la Roja el próximo domingo en el estadio de Al Bayt de la localidad catarí de Al Khor.

"Ayer por la noche hemos estado analizando muchas escenas de nuestro partido. En los primeros 70 minutos hicimos muchas cosas positivas, pero si entras al detalle, hay que mejorar cosas. No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos ayer", afirmó Flick.

"Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Pero podemos hacerlo, porque tenemos calidad para ello. Ése es el análisis. Tenemos que lograr también que cada uno extraiga el máximo potencial de su juego. Hay que ganar el domingo (a España) para poder gozar una última oportunidad en el último partido (contra Costa Rica)", apuntó.

Cuestionado por los fallos en ataque, el técnico alemán comentó que "en la delantera necesitas a todos, pero también en la defensa" y se lamentó de no haber sabido cerrar el partido contra los nipones, que iban ganando por 1-0.

"En los últimos quince o veinte minutos tampoco funcionó del todo la defensa. Cuando vas ganando el partido, tienes que saber cerrarlo; y, si no, al menos saber defender el resultado", afirmó Flick, que fue cuestionado acerca de la posición del lateral derecho, en la que situó a Niklas Süle.

"Partimos de la base de que cada posición la discutimos. Es nuestro deber como cuerpo técnico y el mío como seleccionador. Y este equipo está muy bien ocupado, en cada puesto. Obviamente esto es algo que hacemos", comentó el técnico de Heidelberg, que negó que el potencial máximo de este equipo se vaya a alcanzar en la Eurocopa de 2024.

"Cada equipo y cada persona puede y debe crecer. El equipo tiene un potencial y éste aún está por emerger del todo. Pero confiamos, somos positivos. Es importante analizar las derrotas, pero más aún enfocar correctamente el siguiente partido", afirmó.

Acerca de su portero, el capitán Manuel Neuer, que al parecer se llevó la mano al hombro, negó que éste tuviera secuelas de la lesión que sufrió. "No me consta que tenga problemas de ningún tipo. Creo que está a tope. Y eso es positivo. No tengo más que decir. Los dos goles se pueden evitar; pero cada uno tiene que ejecutar sus tareas. Todos. Y en eso es en lo que debemos mejorar", apuntó Flick, que sustituyó en el cargo hace año y medio a Joachim Löw, técnico que guió a Alemania hacia su cuarto título mundial, hace ocho años, en Brasil; pero que también fracasó hace cuatro, en el de Rusia, en el que la tetracampeona no superó la fase de grupos, después de perder ante México (0-1) y Corea del Sur (0-2).

Thilo Kehrer, central del West Ham inglés y el jugador que más había utilizado desde que ocupa el cargo de seleccionador, no jugó, sin embargo, un sólo minuto ante Japón (junto al madridista Rüdiger, en el centro de la defensa lo hizo Schlotterbeck, del Borussia Dortmund); algo que sorprendió, por lo que Flick fue preguntado si incluso podría plantearse cambiar de sistema y jugar con un 3-4-3.

"No, aún no estamos como para cambiar de sistema. Hay que analizarlo todo muy bien. Niki (Süle) ha estado entrenado muy bien. Esto es lo que puedo decir. Pero el problema estuvo en que no cerramos el partido. Si nos hubiéramos puesto 2-0 ó 3-0, lo hubiéramos sentenciado. Y no fue así", explicó.

"Cometimos demasiados errores.Y no excluyo a nadie. Esto es un equipo, somos un equipo. Y esto no quiere decir que no discutamos las cosas, de forma interna. Del once inicial de ayer, todos juegan en Champions League. No son jugadores inexpertos. Puede que algunos lo sean en un Mundial. Pero esto es así", añadió el seleccionador alemán.

"Tenemos un gran grupo y cada uno, de forma individualizada, tiene que saber cuál es su misión. Ésa idea nos faltó en los últimos 20 minutos del partido contra Japón", afirmó el técnico de la 'Mannschaft', que comentó las declaraciones de Ilkay Gündogan (Manchester City) tras el partido, en las que se refería a que "no todo el mundo quería tener el balón".

"La opinión de Ilkay (Gündogan) está 'ok'. Él no le echó la culpa a nadie en concreto. Pero es cierto que, en momentos de presión, hay que tener el valor de ofrecerse", aseveró Hansi Flick, que admitió que volvieron a desaprovechar una ventaja, como en otros partidos previos, en concreto los que les enfrentaron, en la Liga de las Naciones, a Hungría e Inglaterra.

"Desde entonces, tan sólo hemos tenido cuatro entrenamientos todos juntos", se defendió. "Y no son suficientes para analizarlo todo", comentó este miércoles el seleccionador de Alemania, el próximo rival de la España de Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022.